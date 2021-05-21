教部24日視訊審台觀、稻江停辦案 教團：急清空師生？

國內疫情升溫，全國大停課至5月28日，不少人也改以居家辦公，避免外出陷群聚風險。不過，稻江科技暨管理學院以及台灣觀光學院兩校董事會所送出的「停辦」申請，教育部將於5月24日召開私立學校諮詢會討論停辦事項。高教工會質疑，教育部如此十萬火急召開會議，就是要幫著稻江與台觀董事會儘快通過「停辦」申請，好讓校方拿到教育部「官方認可」，趕走仍希望原校畢業的學生。

高教工會表示，稻江科技暨管理學院與台灣觀光學院的學生組織與自救會，過去不斷向教育部與校方提出學校必須保障學生受教權，讓學生「原校畢業」等訴求。如今教育部卻還冒著疫情的高度風險，堅持召開私校諮詢委員會，恐是想藉機趕走希望原校畢業的學生，並讓稻江、台觀兩校董事會，得趕在目前立法院審議中的《私校退場條例》通過前，提前進入停辦階段，規避《私校退場條例》內關於改辦其他事業等等限制與規範。

對此，教育部證實，第12屆私立學校諮詢會第1次會議將於5月24日召開，因應疫情升高，會議採視訊會議方式辦理；會中將討論臺灣觀光學院申請停辦、稻江科技暨管理學院申請停辦等案由。

至於學生及教團訴求讓在校生「原校畢業」，教育部表示，扣除109學年度畢業生離校後，台灣觀光學院剩108位學生、稻江科技暨管理學院剩64位學生，若停辦計畫經本部核定，因原校已無法提供正常教學環境，為保障學生就學權益，將協助安置學生至鄰近私立大專校院繼續完成學業，相關所需經費將由退場基金補助。

教育部說明，台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院依私立學校法第70條、專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校設立變更停辦辦法第31條規定，將停辦計畫提校務會議報告並經董事會通過後報本部審議，為審議兩校之停辦計畫，爰召開私立學校諮詢會，後續將再提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議後，再由本部函復兩校審議結果。

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