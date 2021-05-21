快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統教育獎出爐 台南市3學生突破逆境脫穎而出

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導

教育部總統教育獎出爐，台南市大成國小楊意訢、台南特殊教育學校章雅芳及歸仁國中黃佑生獲獎，市長黃偉哲表示，這謝學生雖身處逆境卻不失其志，比一般人加倍付出更多心力與時間學習，足為楷模。

獲獎的大成國小楊意訢，雖重度聽障，但努力學習，不僅學業優異，還擅長繪畫及國樂，多才多藝。台南特殊教育學校學生章雅芳雖智能障礙且從小失親，但在教練的指引下，發掘優異的滑冰天分，榮獲雙人花式滑冰及110公尺競速雙金殊榮，並是雙人花滑特奧儲備選手。

歸仁國中黃佑生為自閉症患者，但用文字及藝術搭起與人群間的橋梁，認真學習畫畫及鋼琴，屢獲佳績，並積極從事公益活動，走進人群。

教育局長鄭新輝表示，教育局重視弱勢學生的輔導與發展，長期努力推動融合教育的適性環境，希望讓每個學生都能適性學習、發揮所長，這3名學生是相當成功的案例，他們都在學校老師的陪伴及協助下，找到興趣，並在自己的舞台發光發熱。

這次總統教育獎，台南市有17人通過初審，其中8人參加教育部複選，最後3人通過複審，獲得全國總統教育獎。其餘同學雖未獲獎，但都是楷模。今年因疫情影響，實體表揚活動將暫緩辦理，等疫情紓緩再擇期公開表揚。

台南特殊教育學校學生章雅芳雖智能障礙，入選花式滑冰特奧儲備選手。圖／南市教育局提供
台南特殊教育學校學生章雅芳雖智能障礙，入選花式滑冰特奧儲備選手。圖／南市教育局提供
歸仁國中黃佑生克服自閉障礙，用文字及藝術搭起與人群間的橋梁。圖／南市教育局提供
歸仁國中黃佑生克服自閉障礙，用文字及藝術搭起與人群間的橋梁。圖／南市教育局提供
台南市大成國小楊意訢克服聽障，學業優異，獲總統教育獎。圖／南市教育局提供
台南市大成國小楊意訢克服聽障，學業優異，獲總統教育獎。圖／南市教育局提供

教育部 疫情 教育局

延伸閱讀

南市首創線上學習公播 北部學生大量湧入聽課

台南線上學習推公版直播課程 吸引他縣市跟進

台南公版線上課程首播 黃偉哲：確保孩子學習不中斷

線上學習超貼心！ 南市設特殊生及幼教生學習專區

相關新聞

全國再增17學生確診 潘文忠4不提醒「別出門」

國內疫情嚴峻，本土病例不斷上攀，教育部今天上午公布最新統計，從4月20日到5月21日傍晚5時30分，全國共有89名學生確...

獨／疫情嚴峻還玩命招生？ 中市私中要教師家訪國中生

國內確診病例逐日攀升，全國各區都已淪陷，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，未料台中市致用高中竟要...

停課線上教學 台東師生隔螢幕難互動狀況多

教育部宣布5月19日起停課，台東學校線上教學，師生的狀況多，有的師生依然認真上課，但也有師生呈現半休假狀態，有教師以「不...

線上學習夫妻檔老師好忙 在家搞定孩子再錄影教學生

學校停課，實施學習後，最辛苦的是老師，忙著線上教學及利用深夜錄影，也有夫妻檔都居家線上教學，兒女都在學，形成全家大小各自...

避免學生移動增感染風險 高科大遠距教學將延長至期末

全國疫情進入三級警戒，確診人數仍無下降跡象，國立高雄科技大學考量師生健康與校園安全，決定持續進行校園降載，遠距教學也將延...

教育部通函全國：各幼兒園仍應支應教職員工的薪資

新冠肺炎疫情升溫，我國19日開始全國各級學校停止到校上課，才剛實施就傳出，眾多幼兒園違規對老師強制施行無薪假、強制休假，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。