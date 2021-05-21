總統教育獎出爐 台南市3學生突破逆境脫穎而出

教育部總統教育獎出爐，台南市大成國小楊意訢、台南特殊教育學校章雅芳及歸仁國中黃佑生獲獎，市長黃偉哲表示，這謝學生雖身處逆境卻不失其志，比一般人加倍付出更多心力與時間學習，足為楷模。

獲獎的大成國小楊意訢，雖重度聽障，但努力學習，不僅學業優異，還擅長繪畫及國樂，多才多藝。台南特殊教育學校學生章雅芳雖智能障礙且從小失親，但在教練的指引下，發掘優異的滑冰天分，榮獲雙人花式滑冰及110公尺競速雙金殊榮，並是雙人花滑特奧儲備選手。

歸仁國中黃佑生為自閉症患者，但用文字及藝術搭起與人群間的橋梁，認真學習畫畫及鋼琴，屢獲佳績，並積極從事公益活動，走進人群。

教育局長鄭新輝表示，教育局重視弱勢學生的輔導與發展，長期努力推動融合教育的適性環境，希望讓每個學生都能適性學習、發揮所長，這3名學生是相當成功的案例，他們都在學校老師的陪伴及協助下，找到興趣，並在自己的舞台發光發熱。

這次總統教育獎，台南市有17人通過初審，其中8人參加教育部複選，最後3人通過複審，獲得全國總統教育獎。其餘同學雖未獲獎，但都是楷模。今年因疫情影響，實體表揚活動將暫緩辦理，等疫情紓緩再擇期公開表揚。 台南特殊教育學校學生章雅芳雖智能障礙，入選花式滑冰特奧儲備選手。圖／南市教育局提供 歸仁國中黃佑生克服自閉障礙，用文字及藝術搭起與人群間的橋梁。圖／南市教育局提供 台南市大成國小楊意訢克服聽障，學業優異，獲總統教育獎。圖／南市教育局提供

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