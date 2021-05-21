快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師資格考釀萬人流動！考生籲延期 教部26日才要公布

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，正在評估可行方式，預計5月26日會公布考試日期。本報系資料照片
教育部表示，正在評估可行方式，預計5月26日會公布考試日期。本報系資料照片

國內疫情急速升溫，近來又是教師甄選季節，不少縣市已主動延期，教育部原訂6月5日舉辦教師資格考，全國僅有高雄、台中、台北、花蓮等四考區，不少人憂心屆時跨縣市流動應考，恐釀防疫破口。近日有民眾在社群上發起連署，建議將考試挪至明年2月進行。教育部表示，正在評估可行方式，預計5月26日會公布考試日期。

每年皆有萬名師培生要透過「教師資格考」取得合格教施證，再進入教學現場實習，接著就可以報名各縣市教師甄選，考取學校後，就是一名正式老師。

不過，近來各縣市疫情大爆發，指揮官陳時中日前宣布全國提升至疫情第三級警戒。有民眾在臉書成立「失陪師賠權益委員會」，憂心教師資格考的考區為高雄、台中、台北、花蓮，考生至少來自三個以上的縣市跨縣市應考，若教育部堅持在6月5日舉辦教師資格考，恐會成為另一個防疫破口。

該粉專呼籲，教師資格考應挪至明年2月份進行，並保障各項身分準教師、代理代課教師的權益。他們認為，防疫人人有責，呼籲師培生、學生家長、代理代課教師，或對於疫情關心的人士都可以幫忙簽署請願書。

教育部表示，將考量目前國內疫情狀況及其發展，正在評估最適當可行方案，預計於5月26日會公布考試日期。另原訂5月25日列印准考證，也請考生配合最新期程再行列印。

不過，仍有考生批評教育部動作慢半拍，大型考試早就該安排好「備案」，且全國多個縣市教師甄試都已宣布無限長延期，唯獨資格考試動作慢，希望教育部能快點進入狀況。

教育部 疫情 實習

延伸閱讀

台南崇學國小跨域深學習 榮登教育創新100

停課不停學 亂象百出

幼兒園員工疫情期間未出勤 仍應給薪

民團籲教師資格考試延期 教部26日公告方案

相關新聞

全國再增17學生確診 潘文忠4不提醒「別出門」

國內疫情嚴峻，本土病例不斷上攀，教育部今天上午公布最新統計，從4月20日到5月21日傍晚5時30分，全國共有89名學生確...

獨／疫情嚴峻還玩命招生？ 中市私中要教師家訪國中生

國內確診病例逐日攀升，全國各區都已淪陷，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，未料台中市致用高中竟要...

停課線上教學 台東師生隔螢幕難互動狀況多

教育部宣布5月19日起停課，台東學校線上教學，師生的狀況多，有的師生依然認真上課，但也有師生呈現半休假狀態，有教師以「不...

線上學習夫妻檔老師好忙 在家搞定孩子再錄影教學生

學校停課，實施學習後，最辛苦的是老師，忙著線上教學及利用深夜錄影，也有夫妻檔都居家線上教學，兒女都在學，形成全家大小各自...

避免學生移動增感染風險 高科大遠距教學將延長至期末

全國疫情進入三級警戒，確診人數仍無下降跡象，國立高雄科技大學考量師生健康與校園安全，決定持續進行校園降載，遠距教學也將延...

教育部通函全國：各幼兒園仍應支應教職員工的薪資

新冠肺炎疫情升溫，我國19日開始全國各級學校停止到校上課，才剛實施就傳出，眾多幼兒園違規對老師強制施行無薪假、強制休假，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。