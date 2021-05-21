教師資格考釀萬人流動！考生籲延期 教部26日才要公布

國內疫情急速升溫，近來又是教師甄選季節，不少縣市已主動延期，教育部原訂6月5日舉辦教師資格考，全國僅有高雄、台中、台北、花蓮等四考區，不少人憂心屆時跨縣市流動應考，恐釀防疫破口。近日有民眾在社群上發起連署，建議將考試挪至明年2月進行。教育部表示，正在評估可行方式，預計5月26日會公布考試日期。

每年皆有萬名師培生要透過「教師資格考」取得合格教施證，再進入教學現場實習，接著就可以報名各縣市教師甄選，考取學校後，就是一名正式老師。

不過，近來各縣市疫情大爆發，指揮官陳時中日前宣布全國提升至疫情第三級警戒。有民眾在臉書成立「失陪師賠權益委員會」，憂心教師資格考的考區為高雄、台中、台北、花蓮，考生至少來自三個以上的縣市跨縣市應考，若教育部堅持在6月5日舉辦教師資格考，恐會成為另一個防疫破口。

該粉專呼籲，教師資格考應挪至明年2月份進行，並保障各項身分準教師、代理代課教師的權益。他們認為，防疫人人有責，呼籲師培生、學生家長、代理代課教師，或對於疫情關心的人士都可以幫忙簽署請願書。

教育部表示，將考量目前國內疫情狀況及其發展，正在評估最適當可行方案，預計於5月26日會公布考試日期。另原訂5月25日列印准考證，也請考生配合最新期程再行列印。

不過，仍有考生批評教育部動作慢半拍，大型考試早就該安排好「備案」，且全國多個縣市教師甄試都已宣布無限長延期，唯獨資格考試動作慢，希望教育部能快點進入狀況。

商品推薦