5成大學住宿生因疫返鄉 多所大學尊重學生留宿意願

新冠肺炎疫情急速升溫，台北市立大學今天決議要求校內的本地住宿生搬出宿舍。其他大學則表示全憑學生意願，如台灣師範大學表示，校內兩校區本有4038名學生住宿，目前約剩2000人在宿舍，占五成，其餘已回家。

清華大學也說，有些學生不便返鄉，學校按學生意願決定是否留宿。校內有8000人住宿，目前約3600人留在宿舍，其中三分之二是碩、博士研究生，因為要寫論文或做實驗，決定留在學校。

陽明交通大學陽明校區也說，校方沒要求做實驗的學生回家，醫學系學生也還在醫院實習。台灣大學表示，疫情影響出入境，校內外籍生大多留在宿舍，本地生則有陸續返鄉的情形。校內尊重學生留宿意願，留宿者務必遵守校內防疫規範。

教育部昨天發布通報，為減少區域間的非必要移動，校內住宿生如仍想住宿舍，不應強制其返家，並依大專校院住宿防疫指引規定，落實門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒等措施。

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