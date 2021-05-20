2021教育創新100名單公布 108課綱啟動改變契機、跨域連結、激發教育創新動能

《親子天下》「教育創新100」募集活動邁入第4屆，今年決選首度進行百組以上團隊的面試，從課堂內創新到跨域連結、地方創生，從 NPO 到公部門、企業、大學 USR 投入，教育創新如今在不同領域遍地開花。

時隔一年，《親子天下》今年再啟「教育創新100」甄選，以「跨域連結，探索新學習」作為第4屆主題，希望成為教育工作者的平台，持續連結多樣化的團隊，形塑台灣教育生態圈的新風貌。

今年「教育創新100」評選別開生面，首度舉辦面試。初選報名共收到近370組的資料，《親子天下》邀請10位決選評審，分別面試通過初審的120組團隊。因為組別眾多，參與決選的每個團隊只有3分鐘報告、5分鐘回答評審提問，有團隊全員出動造勢，有團隊又唱又跳，儘管時間緊湊，氣氛仍充滿活力。

學校團隊線上進行遠距面試。楊煥世攝

決選面試的評審橫跨學界、教育新創界重要代表，有政治大學商學院教授吳思華、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩、TFT 創辦人劉安婷、青平台基金會董事長、前文化部長鄭麗君、四季藝術兒童教育創辦人唐富美、政治大學教育學系教授詹志禹 、RC 教育基金會執行長王俊凱、沛德國際教育機構執行長柯沛寧、《親子天下》總編輯陳雅慧與副總編輯蘇岱崙。評審團主要著眼「跨域思考」、「專題式學習」、「解決當下難題」及「具備永續能量」等四大面向。

2021教育創新100決選評審。楊煥世、黃建賓攝

5月20日評選結果出爐，入選團隊包含公私立學校（61組）、非營利組織（13組）、實驗學校（11組）、社會企業或一般企業公益、專案行動（9組）、政府機構與公部門（6組）等。今年特別的是，參加的民間團體樣貌多元。過往投入中小學教育的非學校團體，多以NPO或教育為目的的企業為主，今年看到逐漸增加了企業CSR（企業社會責任，如迴游吧、Re-Lab）、大學USR（大學社會責任，如台科大、淡江大學），都跳脫傳統。

今年展現的教育創新動能，讓評審們感到驚喜之餘，也有3點提醒：

提醒1 更多連結，將多元資源帶入課堂

曾任教育部長的吳思華觀察到，「今年有不少學校的行政單位願意去推動教學創新，值得肯定，因為教育創新最後還是要有體制配合，才是成功關鍵。」他也提到，今年參與的大學比過去多，能把大學知識和國中小教學有更好的連結，是未來值得努力的事，也會對國中小階段的教育改革和教學創新，有很大幫助。蘇岱崙表示，108課綱實施後，看到許多學校在校本課程中置入許多跨域、探究與實作、專題式學習的思維，有很多精彩規劃，都是評審欣見的改變。

同時擔任初審與決選評審的陳雅慧表示，本次教育創新資源非常多樣，包含戲劇、食育、動物保護、機器人程式設計及媒體識讀等等；要做到跨域，必須跟社區、外部資源或學校更多連結。

她也強調，老師教學專業的定義將會重塑，「不能『只是一個專科的老師』、只教國文或數學，得要把眼睛打開，整合外部資源，思考怎麼把這些資源帶進課程。這會是未來老師很大的挑戰，也會是教學上很大的成就感。」

鄭麗君更期許老師，要從「跨域學習資源的提供者」，發展到「促使學生在學習過程中觸發主動跨域學習的引導者」。

提醒2 記錄教師創新歷程與學生成長過程

擔任過三屆教育創新100評審的王俊凱觀察，以往談到的教育社群，多數以教師為主體；今年可以看到一些由學生領導、自發學習的社群。藍偉瑩也指出，專題式學習有別於其他的學習，教師指導的角色會逐漸弱化，取而代之的是支持與共學。

劉安婷分析，學生跨域學習的終點，就是真實生活情境。因為「成年人的生活裡不會分科目、不會有固定題目」，如何讓孩子未來能在真實的情境中思考與解決問題，跨域的意涵很重要。例如，台南市大同國小的團隊「大同夢想行動家」，師生一同美化學校附近、原本像鬼屋一樣的車站，竟搖身一變成為熱門打卡景點。老師們帶領學生從周遭的問題開始思考，引導學生運用各領域所學去解決問題，孩子的學習觸角也從學校一直往戶外延伸。

面對琳瑯滿目的教案設計，長期耕耘幼教的唐富美特別點醒，這次評審過程中，許多教育創新的歷程與成效並不明顯。報名者若想呈現自己的教育行動是有效、永續、可以被移轉複製的，評審希望能「看見學生參與後的轉變」。她建議，孩子的衝突與合作、嘗試與失敗、解決問題的歷程等等，若能具體記錄與呈現，才能清楚看見孩子的學習與成長。柯沛寧則提醒，教育工作者們應謹記，不論如何創新，師生關係才是一切學習發生的基礎。

提醒3 連結與反思，「社群」意義遠大於「競爭」

詹志禹也觀察到全台出現許多貼近在地文史生態的課程與教學，甚至結合地方創生，例如八里米倉國小的路蟹與水鳥、中教大附小的「雙城故事」、屏東地磨兒國小的部落文化等。他回憶，這類在地化的課程，在25年前的臺灣接近零，在50年前的臺灣更是可能招來牢獄之災；現在卻能在台灣遍地開花。

本次決選只能入選100組，難免有遺珠之憾。詹志禹肯定本次評選的團隊都相當精彩，「即使沒有通過決選，往往也很精緻或很有意義，只是可能不盡符合本次評選的某些標準，例如只是單科教案或個別老師的創新，沒有帶進『跨域思考』或『專題式學習』等元素。」

曾入選第1屆教育創新100的劉安婷，為這次甄選下一個註解：「我認為『親子天下教育創新100』，『社群』的意義大於『競爭』。」而首次擔任評審、也是教育創新100夥伴的唐富美，更鼓勵老師們參加「親子天下教育創新100」，把它當作勇敢創新、思考的歷程，不一定要呈現非常成熟完整的結果，「重點是勇敢創新的方向和策略，還有關鍵歷程、目前努力到什麼階段，未來還有哪些繼續發展的可能？」她深信，「重新思考這些行動的成效和目標，會讓自己努力的教育創新，為孩子帶來真正的成長，和改變人生的機會。」

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