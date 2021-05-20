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國中會考補考延至6月5、6日 成績單順延一周寄發

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國中教育會考16日結束，適逢國內疫情快速升溫，今年有53位考生來不及考完，就被列入隔離名單。記者黃仲裕／攝影
國中教育會考16日結束，適逢國內疫情快速升溫，今年有53位考生來不及考完，就被列入隔離名單。記者黃仲裕／攝影

國中教育會考16日結束，適逢國內疫情快速升溫，今年有53位考生來不及考完，就被列入隔離名單，另也有部分匡列者被安排參與原訂5月底的補考。教育部今天表示，經與中央流行疫情指揮中心確認解隔離時間，為使絕大部分考生得以應試，國中教育會考大陸考場暨補考將延後一周至6月5日、6月6日舉行；另有4名確診無法參加補考的考生，將以專案協助後續入學。此外，今年考試成績單寄發時間順延一周至6月11日統一寄發與查詢。

教育部表示，今年會考採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，日前匡列因居家隔離、居家檢疫及進行核酸檢測未有結果等三類，需要參加補行考試的考生計有182人。經與中央流行疫情指揮中心等相關單位確認考生解除隔離時間，為使絕大部分考生得以應試，國中教育會考大陸考場暨補行考試之辦理，將延後一周至6月5日、6月6日舉行。

教育部表示，參加110年國中教育會考大陸考場暨補行考試之考生，後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；已確診無法參加補行考試之4名考生，將以專案協助後續入學。

教育部表示表示，因應疫情變化、為強化閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，今年評閱工作以「減少評閱人數，提高評閱數量」為辦理原則，因此，110年國中教育會考成績單寄發時間順延一周，正式考試及補行考試的成績單統一於6月11日寄發，並於6月11日上午8時起開放網路成績查詢。考生可至國中教育會考網站(http://cap.rcpet.edu.tw)或國中教育會考全國試務會網站(http://neac.rcpet.edu.tw)查詢。

全國試務會表示，6月5日、6日補行考試的防疫規格，將比照正式考試辦理，並配合中央流行疫情指揮中心防疫作業提升防疫措施，請考生安心應試。

國中教育會考 疫情 教育部

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