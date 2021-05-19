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線上教學平台米立雲一早就登不進 竹縣教育處急擴充

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府教育處表示，昨天已公告各校分流使用不同線上平台。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府教育處表示，昨天已公告各校分流使用不同線上平台。圖／新竹縣政府提供

全國各級學校今日起停課至5月28日，讓學生在家使用載具線上學習，但新竹縣一早就有家長及學生反映，新竹縣自行架設的線上教學平台「米立雲」大當機。

新竹縣政府教育處表示，昨天已公告各校分流使用不同線上平台，但同時間仍有太多人選擇使用米立雲才會導致有無法登入的情形，目前網站已恢復，教育處也已經再發「米立雲」詳細分流時間公告給各校，避免類似情形再發生。

教育處長楊郡慈表示，今天早上大約8點10分陸續接到各校反應無法登入米立雲，但其實網站並沒有當機，已經登入的師生都可以正常使平台各項功能，只是因為系統有流量安全機制，因此當有一定人數登入使用後，會自動阻擋後續想登入的使用者，教育處也立即派員擴充網路承載量，讓網站可以同時受更多人登入使用，約半小時就解決登不進去的問題。

楊郡慈說， 雖然昨天已經有發公告，通知各校選擇使用米立雲、因材網、均一教育平台等多個不同線上學習平台，達到分流的效果，但因師生可能仍習慣使用米立雲，才會導致短時間內太多人同時使用。

目前教育處也已經再發更詳細的使用米立雲平台原則，包括各校線上課程以「同步」及「非同步」方式併同辦理，無須按表操課，無須都以同步視訊方式進行，且學生在有需要時才開視訊鏡頭，降低系統使用量。

另外，這兩天教學內容先以閱讀及藝能科為主，登入時間分流規畫上午8點30分至8點50分為五峰鄉、尖石鄉、芎林鄉、北埔鄉、峨眉鄉、寶山鄉；8點50分至9點10分為新埔鎮、湖口鄉、橫山；9點10分至9點30分為關西鎮、新豐鄉、竹東鎮；9點30分至10點為竹北市，針對使用量較大學校，將採伺服主機分流方式處理。

教育處也建議平板或手機的用戶改安裝「米立雲APP」使用，比用瀏覽器快速穩定，因APP有背景緩衝離線功能，流量使用較小。

新竹 藝能科

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