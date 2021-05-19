受疫情影響 藝文營運損失補助申請兩天達230件6千萬

疫情升溫，許多藝文活動被迫取消。藝文事業營運損失補助專案17日受理申請，文化部長李永得今天在立院報告時透露，「營運損失補助專案」到今（19）日上午8點為止，申請案件約230案，申請金額約6000萬。文化部也配合行政院整體防疫紓困及振興政策，規畫藝文紓困 3.0。他透露，向行政院提出的藝文紓困3.0預算，高於紓困1.0加2.0與藝fun券的50.5億。

李永得今天赴立院教委會報告「受疫情影響營運損失之事業補助及後續藝文紓困3.0規劃推動概況」。他指出，近日疫情急遽變化，目前雙北地區已提升防疫警戒至第三級，藝文產業正受到嚴重衝擊。自 5 月 11 日，中央疫情指揮中心宣布提升至第二級警戒開始，文化部立即採取相關措施，當日立即召開「防疫及補助措施研商會議」，並於三天內，5月 14 日完成「營運損失補助專案」申請須知公告，同時完備線上系統設計、人員培訓，於周一正式上線受理。

李永得表示，此補助專案針對 5 月 11 日至 6 月 8 日期間，因防疫升級而取消、延期或縮減席次的展演及映演活動。這段期間的藝文產業損失，經即時盤點，預估有近 6 億元的規模。

申請對象包括登記、立案的藝文團隊，或具商號的個人工作室，受理期間訂為 5 月 17 日至 6 月 17日止。補助上限為 250 萬，若為重大特殊緊急情況的申請者，經過審查小組及文化部審認者，則不在此限。

李永得表示，除了現階段即時性的損失補助專案，為了全面性照顧各類型藝文產業及藝文工作者，文化部配合行政院整體防疫紓困及振興政策，規劃藝文紓困 3.0。目前行政院已提出「紓困特別條例適用時間再延長一年，特別預算經費上限修正為 6300 億元」，文化部將積極爭取相關經費，盡最大努力，全面性給予各類型藝文產業及工作者必要之協助。

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