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專家曝恐還有「1400人確診」 指揮中心：現階段防堵雙北

桃園偏鄉國小憂線上教學 wifi網路訊號差影響教學品質

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
教育部長今天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園於19日至28日停止到校上課，但部分學校因位在山區，無線網路收訊不好，校方擔憂恐會影響網路教學品質。圖為桃園市光華國小。記者朱冠諭／攝影
教育部長今天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園於19日至28日停止到校上課，但部分學校因位在山區，無線網路收訊不好，校方擔憂恐會影響網路教學品質。圖為桃園市光華國小。記者朱冠諭／攝影

因應本土疫情升溫，教育部長潘文忠今天宣布，全國各級學校及公私立幼兒園於19日至28日停止到校上課，大專和高中以下學校改採線上教學。但部分學校因位在山區，無線網路收訊不好，校方擔憂恐會影響網路教學品質。

桃園市最迷你的學校光華國小位在復興區拉拉山，校長李中正表示，目前全校有18個學生，校方開會決議盡量減少師生面對面接觸，提供給需要的學生平板電腦，希望透過視訊讓學習不中斷，但因為部落wifi基地台較少，訊號可能會時不時中斷，目前還在測試中。

李中正說，有一位弱勢家庭的孩子，待在家中較不方便學習，學校特別安排老師，讓學生可以到校學習用餐；另外校方也關心偏鄉孩子用餐的問題，因此仍會繼續供應早午餐，送到校外的教會定點發放。

教育部宣布全台停課，中壢自強國中校長蘇品如說，教務處已幫所有的學生申請好教育部線上學習資源的帳號密碼，學生可以在家自主學習，認為停課10多天應對期末考沒有太大影響，但難免有學生家中缺乏數位學習設備，會盡量提供協助。

蘇品如透露，宣布全台停課前，其實這幾天就有很多家長幫小孩請假，全校1300多人缺席率高達6至7成，很多家長都向校方詢問，能不能請防疫照顧假在家陪小孩？

另外，由於南崁國中、南美國小爆發學生確診，鄰近的南崁國小、南崁高中，有家長也決定自主請假，南崁國小校長黃從孝表示，光是昨天就有507人請假。南崁高中校長陳家祥更指出，有家長直接替孩子請假2星期，提醒請假學生盡量待在家，並落實自主健康管理，妥善安排在家學習的進度。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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