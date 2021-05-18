台南女中原定明天全校演練線上教學 遇停課令不慌不亂

各級學校因應疫情去年就已為線上教學進行演練，雖然今天教育部的各級學校停課令來得突然，但多數學校早有準備。台南女中原排定明天全校演練，師生不必到校，就在家裡線上教學，最不慌不亂。南一中則提前在今天最後1堂課線上演練，為明天做好準備。南二中、家齊高中也都在教室架起線上教學設備，挑戰明天的停課不停學。

台南女中因疫情持續升溫，已排好5月19日進行視訊教學的全校演練，學生不用到校，在家以視訊上課，老師則可在家或學校線上教學，並函文國教署報備。今天下午教育部宣布各級學校停課到5月28日，師生因都已有準備，未見慌亂。教務主任胡瑞源說，有少部分學生因沒有載具，提供載具給學生使用。

台南一中之前也演練線上教學多次，因明天起就要線上教學，今天最後一堂課特別做全校線上學習演練。校長廖財固說，都已做好準備，少數沒載具或網路的學生，學校闢電腦教室讓學生上課。

台南二中今天下午也忙著在教室架設線上教學設備，秘書涂益郎說，因明天是第1天實施，老師擔心會出狀況，都選擇在學校教室線上教學。家齊高中老師也是到校做線上教學，教務主任吳文祥說，線上教學就怕過程中出狀況，因老師在操作上還不是很熟悉，先在學校線上教學是較安全的方式。家齊高中秘書鄭如吟說，該校有舞蹈班，狀況較不一樣，也是一大考驗。

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