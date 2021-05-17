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趁疫漲學費？ 世新大學進修部遭批硬辦漲價說明會

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
世新大學。本報資料照片
世新大學。本報資料照片

新冠肺炎疫情升溫，國內已有155所大學宣布改採遠距教學。世新大學學生勞動權益行動小組今（17）日在粉絲專頁表示，校方今天傍晚硬要舉辦調漲學費說明會。學生擔憂自己不出席表達反對意見，就會被校方忽視，若出席，恐成防疫破口。他們批評校方趁疫情嚴重時漲學費。

勞權小組的消息一出，校方將此說明會改為線上會議。校方表示，比較進修學士班和日間學士班的學雜費收費基準，進修部明顯偏低，為平衡兩者差異、確保教學品質，研議漲學費。

勞權小組表示，雙北市已進入疫情三級警戒，直到這場說明會的前幾個小時，學生仍舊沒收到世新校方改期的通知。這不禁令同學們懷疑，世新校方保持歷年漲學費一貫作風，一樣想走程序就送教育部。校方對學生意見漠不關心，堅決不願回改。

小組成員說，要對抗這樣的校方，學生一定要親自出席表達反對意見。有學生想追問校方審議委員會的程序問題。如今世新校方卻陷學生於兩難境地，讓學生猶豫自己是否要前往說明會。

勞權小組說，學生一方面擔心自己要被隨意調漲學費，不出席的話，自己的反對立場又要被校方略過；另一方面，又深怕自己成為防疫破口。


世新大學 疫情 新冠肺炎

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