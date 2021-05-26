長庚科技大學 高註冊率X高就業率 首屈一指的健康照護典範學府

長庚科技大學林口校區。 圖／長庚科大 提供

長庚科技大學在2021年遠見雜誌，企業最愛私立科大調查排名中名列前茅，是唯一進入前10名健康照護類科技大學。5月份天下雜誌USR大學公民調查出爐，長庚科大為私立科大第5名，其中在社會參與面向採用聯合國永續發展目標(SDGs)第五項「性別平等」。放眼國內各校，該指標表現最好的是長庚科大，70.6%的比率全台最高。該校財務健全，治理面向表現良好，從實驗設備、實習機會、產學合作，到學生畢業後的就業接軌，與台塑關係企業、長庚醫療體系等303個企業機構進行建教合作，豐沛資源，以打造健康照護典範學府為目標。

人口老化與新冠疫情雙重夾擊下，世界各國開始正視醫護人力不足的嚴重性，醫療健康產業再度成為焦點。長庚科大有林口及嘉義兩個校區，共設2個學院6個學系、3個研究所，以「健康照護」為發展主軸，積極建構「辦學最優、就業最強、企業最愛」的大學。該校不受少子化影響，109學年度註冊率為全國私立技專院校第1名，為家長學生一致認同的健康照護科技大學。

護理系_透過擬真病人與真正病人相似的疾病與症狀，教導學生如何進行健康評估與護理措施，提升學習成效。 圖／長庚科大 提供

長庚醫院公費生 業界最愛的護理師長庚科技大學護理系相當重視學生學習成效及就業發展，在學期間加強護理專業考照準備，積極輔導學生參加證照考試，強化學生就業競爭力，學校耗資逾億設置擬真產業實作環境及智慧醫療科技之「臨床技能中心」及「高齡長照產業人才培育基地」，積極與高科技廠商合作開發臨床情境模擬教材及數位課程，帶領學生在做中學，為國內醫療相關職場培育優秀護理人才。

為落實技職教育學以致用的精神，學校每年提供數百名「免學費及雜費」之長庚醫院公費生名額，與職場無縫接軌，讓專業學習途徑與眾不同，裝備學生接軌先進國家護理師之專業能力，成就畢業生成為業界最愛的護理師。

化妝品應用系_提供多種臨床常用美容儀器教學，學生透過實際練習，增加操作技能。 圖／長庚科大 提供

低廉學費 星級宿舍全體住校 海外見習雙聯學位長庚科大學費低廉，獎助學金資源多，提供五星級住宿環境，全體住校、四人一室全套衛浴、無線上網等設備。全校學生企業實習，與台塑關係企業、長庚醫療體系等產業單位合作。提供暑假澳洲或日本海外見習，與澳洲昆士蘭科技大學雙聯學位，拓展學生國際視野。以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力，為國家培育優質技職專業實用人才。

幼兒保育系_學生畢業後即取得教保員資格，可無縫接軌就業。 圖／長庚科大 提供

落實民生專業 全方位美容教育美容護理化妝品應用系課程規劃以貼近實務現場為主軸，結合化妝品科技、皮膚醫學、美學藝術、企劃行銷等，開設跨領域多元課群，經由實作與科技輔助，使學生熟練美容、美甲、芳療、遮瑕修容、化妝品調製、多媒體色彩科技及人工智慧等多元的技術與知能，充分展現學生的專業競爭力及創業實作能力。

醫美、微整型風潮盛行下，間接影響就業巿場的人力結構，該系開設美容醫學課群，建立跨域學習機制，並開放護理系對美容專業有興趣的學生選修該系專業課程，鏈結企業產學合作，投注經費推動創新的「百萬創業課群計畫」，以「美麗行動多元服務」為主軸，延請實務業師協同教學，讓學生對微型創業有更明確的概念，提前踏上畢業後的第一哩路。

保健營養系_提供膳食質地分級與照護特論與飲食質地分類製備實務等專業課程。 圖／長庚科大 提供

營養專業證照 海外教保實習保健營養系學生經由營養專業課程之養成，提升學生食品分析及餐飲製作技巧的專業能力，在學期間即輔導學生畢業後具有考取「營養師」及「食品技師」的專業知識與能力，引領學生依職涯性向分流與選擇，以發展醫療照護與推動生物科技指標，強化產學合作實務經驗，順利與產業界接軌，提高未來職場競爭力。

「海外教保實習」為幼兒保育系特色之一，每年招募學生至美國密西根州立大學附設實驗幼兒園現場實習，透過多元文化沉浸教保體驗，豐富學生國際視野。幼保系全學制通過「專科以上學校教保系科申請培育幼兒園教保員審認」，學生畢業後即取得教保員資格，可無縫接軌就業。

以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力，為國家培育優質技職專業實用人才。 圖／長庚科大 提供

百萬獎學金 辦學品質最優 就業力最強長庚科技大學自109學年度始設置百萬「優秀新生獎學金」，獲獎學金的學子，安排修讀「榮譽學程」，輔導學生擔任社團重要幹部、修讀進階英文及獨立研究課程、參與海外志工、海外實習、修習澳洲昆士蘭科技大學雙聯學位學程，培養學生國際移動力及解決問題能力，成為具領袖特質的全方位健康照護領袖人才。

長庚科技大學107、108學年度大學日間部「就學穩定率」為全國技專校院第1名，創校以來深獲學生、家長、業界與社會肯定。畢業生具有「四高一低」特色，投入職場比率高(9成以上)、起薪高(畢業校友之月薪高於4萬元)、雇主對校友滿意度高(滿意度達88%)、本身對工作滿意度高，以及學用落差低(所學與就業相關度93%以上)，顯見該校培育之畢業生符合業界需求。

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