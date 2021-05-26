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救人一命美容業：澳洲「疫中反家暴」髮型師

長庚科技大學 高註冊率X高就業率 首屈一指的健康照護典範學府

撰文 / 曾俊林

長庚科技大學林口校區。 圖／長庚科大 提供
長庚科技大學林口校區。 圖／長庚科大 提供

長庚科技大學在2021年遠見雜誌，企業最愛私立科大調查排名中名列前茅，是唯一進入前10名健康照護類科技大學。5月份天下雜誌USR大學公民調查出爐，長庚科大為私立科大第5名，其中在社會參與面向採用聯合國永續發展目標(SDGs)第五項「性別平等」。放眼國內各校，該指標表現最好的是長庚科大，70.6%的比率全台最高。該校財務健全，治理面向表現良好，從實驗設備、實習機會、產學合作，到學生畢業後的就業接軌，與台塑關係企業、長庚醫療體系等303個企業機構進行建教合作，豐沛資源，以打造健康照護典範學府為目標。

人口老化與新冠疫情雙重夾擊下，世界各國開始正視醫護人力不足的嚴重性，醫療健康產業再度成為焦點。長庚科大有林口及嘉義兩個校區，共設2個學院6個學系、3個研究所，以「健康照護」為發展主軸，積極建構「辦學最優、就業最強、企業最愛」的大學。該校不受少子化影響，109學年度註冊率為全國私立技專院校第1名，為家長學生一致認同的健康照護科技大學。

護理系_透過擬真病人與真正病人相似的疾病與症狀，教導學生如何進行健康評估與護理措施，提升學習成效。 圖／長庚科大 提供
護理系_透過擬真病人與真正病人相似的疾病與症狀，教導學生如何進行健康評估與護理措施，提升學習成效。 圖／長庚科大 提供

長庚醫院公費生 業界最愛的護理師
長庚科技大學護理系相當重視學生學習成效及就業發展，在學期間加強護理專業考照準備，積極輔導學生參加證照考試，強化學生就業競爭力，學校耗資逾億設置擬真產業實作環境及智慧醫療科技之「臨床技能中心」及「高齡長照產業人才培育基地」，積極與高科技廠商合作開發臨床情境模擬教材及數位課程，帶領學生在做中學，為國內醫療相關職場培育優秀護理人才。

為落實技職教育學以致用的精神，學校每年提供數百名「免學費及雜費」之長庚醫院公費生名額，與職場無縫接軌，讓專業學習途徑與眾不同，裝備學生接軌先進國家護理師之專業能力，成就畢業生成為業界最愛的護理師。

化妝品應用系_提供多種臨床常用美容儀器教學，學生透過實際練習，增加操作技能。 圖／長庚科大 提供
化妝品應用系_提供多種臨床常用美容儀器教學，學生透過實際練習，增加操作技能。 圖／長庚科大 提供

低廉學費 星級宿舍全體住校 海外見習雙聯學位
長庚科大學費低廉，獎助學金資源多，提供五星級住宿環境，全體住校、四人一室全套衛浴、無線上網等設備。全校學生企業實習，與台塑關係企業、長庚醫療體系等產業單位合作。提供暑假澳洲或日本海外見習，與澳洲昆士蘭科技大學雙聯學位，拓展學生國際視野。以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力，為國家培育優質技職專業實用人才。

幼兒保育系_學生畢業後即取得教保員資格，可無縫接軌就業。 圖／長庚科大 提供
幼兒保育系_學生畢業後即取得教保員資格，可無縫接軌就業。 圖／長庚科大 提供

落實民生專業 全方位美容教育美容護理
化妝品應用系課程規劃以貼近實務現場為主軸，結合化妝品科技、皮膚醫學、美學藝術、企劃行銷等，開設跨領域多元課群，經由實作與科技輔助，使學生熟練美容、美甲、芳療、遮瑕修容、化妝品調製、多媒體色彩科技及人工智慧等多元的技術與知能，充分展現學生的專業競爭力及創業實作能力。

醫美、微整型風潮盛行下，間接影響就業巿場的人力結構，該系開設美容醫學課群，建立跨域學習機制，並開放護理系對美容專業有興趣的學生選修該系專業課程，鏈結企業產學合作，投注經費推動創新的「百萬創業課群計畫」，以「美麗行動多元服務」為主軸，延請實務業師協同教學，讓學生對微型創業有更明確的概念，提前踏上畢業後的第一哩路。

保健營養系_提供膳食質地分級與照護特論與飲食質地分類製備實務等專業課程。 圖／長庚科大 提供
保健營養系_提供膳食質地分級與照護特論與飲食質地分類製備實務等專業課程。 圖／長庚科大 提供

營養專業證照 海外教保實習
保健營養系學生經由營養專業課程之養成，提升學生食品分析及餐飲製作技巧的專業能力，在學期間即輔導學生畢業後具有考取「營養師」及「食品技師」的專業知識與能力，引領學生依職涯性向分流與選擇，以發展醫療照護與推動生物科技指標，強化產學合作實務經驗，順利與產業界接軌，提高未來職場競爭力。

「海外教保實習」為幼兒保育系特色之一，每年招募學生至美國密西根州立大學附設實驗幼兒園現場實習，透過多元文化沉浸教保體驗，豐富學生國際視野。幼保系全學制通過「專科以上學校教保系科申請培育幼兒園教保員審認」，學生畢業後即取得教保員資格，可無縫接軌就業。

以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力，為國家培育優質技職專業實用人才。 圖／長庚科大 提供
以「長庚六藝」深化學生的就業競爭力，為國家培育優質技職專業實用人才。 圖／長庚科大 提供

百萬獎學金 辦學品質最優 就業力最強
長庚科技大學自109學年度始設置百萬「優秀新生獎學金」，獲獎學金的學子，安排修讀「榮譽學程」，輔導學生擔任社團重要幹部、修讀進階英文及獨立研究課程、參與海外志工、海外實習、修習澳洲昆士蘭科技大學雙聯學位學程，培養學生國際移動力及解決問題能力，成為具領袖特質的全方位健康照護領袖人才。

長庚科技大學107、108學年度大學日間部「就學穩定率」為全國技專校院第1名，創校以來深獲學生、家長、業界與社會肯定。畢業生具有「四高一低」特色，投入職場比率高(9成以上)、起薪高(畢業校友之月薪高於4萬元)、雇主對校友滿意度高(滿意度達88%)、本身對工作滿意度高，以及學用落差低(所學與就業相關度93%以上)，顯見該校培育之畢業生符合業界需求。

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