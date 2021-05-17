臺藝大1學生疑染疫 校長寫信全校改採線上教學

臺藝大校長陳志誠昨晚寫信給全校職員生，他表示，最近新冠肺炎疫情來勢汹汹，新北市衛生局晚間通報校方， 該校有1名學生確診，目前該生已進行隔離治療，但全校師生與教職員均自今天起全體自主健康管理監測14天，所以相關課程都由實體改為線上遠距教學。

陳志誠给臺藝大全體教職員生信件指出，台灣在16日新冠肺炎疫情，出現206例確診個案，很不幸地臺藝大

在16日晚間接到新北市衛生局通報，其中1名確診者是臺藝大學生。

「這是我們最不願意看到的狀況，為此學校不敢輕忽怠慢·，早已超前部署，目前已確定自5月17日起，所有课程全面改為線上教學（其實5月15、16日之在職專班等課，早已全面實施線上教學）；並依課租性質(如展演、實作課程）可调整授課方式，或延後上課；學校認為防疫作為和教育工作密不可分，停課不停學至關重要，盡可能不影響同學的受教權。