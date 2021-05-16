20多萬名學生擠會考 全國222處考場今全面消毒

因應疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨日宣布5月15日起至5月28日台北市及新北市提升疫情警戒至第三級，並公布全國性及第三級各項防疫措施。環保署表示，全國環保機關防疫消毒大隊3000人，全力投入公共環境消毒工作，因應疫情需要，國軍化學兵也全力協助。今天國中教育會考於中午結束，防疫消毒大隊也針對全國222處考場全面進行校園及周邊公共空間消毒，務求清潔消毒每一個角落，讓師生及家長安心。

環保署說明，防疫消毒大隊除依照衛生單位疫調通知進行環境消毒，也針對人潮聚集場所如車站、市場等公共環境進行例行性消毒，目前全國共有8065處。疫情升溫以來，不僅疫調通知的消毒處所增加，例行消毒的頻率也提高。台北市日前於萬華區大消毒，全市列管場所消毒頻率由每周一次提升為二次，今天台北市環保局更結合陸軍第六軍團33化學兵群於萬華全區進行地毯式第二次大消毒，全力阻絕病毒傳播。

新北市環保局針對蘆洲、新莊、五股、三重、泰山、林口、五股、新店、淡水及中、永和進行全區大清消外，全市各區列管場所也規劃每周一次消毒，嚴防疫情擴散。其他各縣市也均全力投入公共環境消毒工作，所需要防疫物資包括漂白水、防護衣等，環保署均即時調度提供。

針對今年國中教育會考高達有20.2萬人報考，為提供師生安全校園環境，環保署說，已召集22縣市地方環保局召開防疫消毒工作視訊會議，今日考試中午12時30分結束後全國防疫消毒大隊立即進場，全國222處考場校園及周邊公共空間設施同步進行消毒，範圍包括運動場、川堂、洗手台、廁所、開放民眾使用公共設施等，結合各級學校校園防疫措施，提供安心校園環境。

環保署呼籲，請民眾務必依照指揮中心指示減少區域間的非必要移動，做好個人防疫措施及避免外出群聚，防疫工作需全體國人共同努力，全國防疫消毒大隊將堅守崗位，做好環境消毒工作，請國人安心共同面對這一波疫情。