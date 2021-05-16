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雙北國三、高三明起停課 教育部二字回應

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

國內疫情持續惡化，今再增206例本土病例，且半數以上集中雙北地區，台北市長柯文哲今召開記者會宣布，雙北地區的國三、高三學生明起停課，至於重災區（如萬華區）的小學、國中是否停課？將再等中央命令，最快今晚宣布。對此，教育部僅表示「尊重」，雙北規畫是經中央流行疫情指揮中心指揮官指示辦理。

教育部表示，依據《傳染病防治法》第37條，於中央流行疫情指揮中心成立期間，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應依指揮官指示採行之措施，其中包括有「管制上課」一項。

教育部表示，考量雙北地區疫情已自5月15日起提升為第三級警戒，台北市及新北市政府宣布國三、高三學生明起停課，是經中央流行疫情指揮中心指揮官指示辦理，教育部尊重其防疫因應措施。

教育部也提醒，該二縣市應依據教育部109年2月27日發布之「線上課程教學與學習參考指引」，督導學校妥善規畫線上學習辦理方式，並協助教師了解學生學習情形。


新冠肺炎 COVID-19 停課

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