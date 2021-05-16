高雄空大遠距教學優勢 「高空大OUK」APP方便線上學習

高雄市立空中大學以遠距教學為主，校長劉嘉茹表示，防疫視同作戰，為維護全體師生健康及防止疫情擴散，今天進行大規模校園全面噴藥消毒，高雄空大所有實體教學課程都改為線上直播教學，包括校內小面援、校外班面授課程、樂齡大學、勞工大學及推廣教育課程等。

劉嘉茹表示，在準三級警戒期間，一個月返校一次的網路教學課程大面授，五月也暫停返校。高雄空大具遠距教學優勢，線上教學傳統達20餘年，對抗疫情有實力，學生不用到校一樣維持學習效率。

高雄空大於去年疫情嚴峻時期，就曾實施全面線上直播教學，學校數位學習平台運用與直播教學技術成熟。學生不受時空限制進行線上學習，師生都可以在網路教學平台重覆學習、即時溝通分享，防疫與學習完全不中斷，達成「漫步學習在雲端，課業精進在前端」的學習目標。