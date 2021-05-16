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高雄空大遠距教學優勢 「高空大OUK」APP方便線上學習

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄空大進行大規模校園全面噴藥消毒，所有實體教學課程都改為線上直播教學。圖／高雄空大提供
高雄空大進行大規模校園全面噴藥消毒，所有實體教學課程都改為線上直播教學。圖／高雄空大提供

高雄市立空中大學以遠距教學為主，校長劉嘉茹表示，防疫視同作戰，為維護全體師生健康及防止疫情擴散，今天進行大規模校園全面噴藥消毒，高雄空大所有實體教學課程都改為線上直播教學，包括校內小面援、校外班面授課程、樂齡大學、勞工大學及推廣教育課程等。

劉嘉茹表示，在準三級警戒期間，一個月返校一次的網路教學課程大面授，五月也暫停返校。高雄空大具遠距教學優勢，線上教學傳統達20餘年，對抗疫情有實力，學生不用到校一樣維持學習效率。

高雄空大於去年疫情嚴峻時期，就曾實施全面線上直播教學，學校數位學習平台運用與直播教學技術成熟。學生不受時空限制進行線上學習，師生都可以在網路教學平台重覆學習、即時溝通分享，防疫與學習完全不中斷，達成「漫步學習在雲端，課業精進在前端」的學習目標。

學校開發的「高空大OUK」APP，讓學生、民眾可以方便、即時的進行線上學習，重要防疫訊息即時推播，使師生即時接收訊息。劉嘉茹說，高雄空大也很樂意分享各種遠距教學、線上直播教學的技巧與資訊，高雄空大can help，希望能為教育及校園防疫盡一分心力。

高雄空大進行大規模校園全面噴藥消毒，所有實體教學課程都改為線上直播教學。圖／高雄空大提供
高雄空大進行大規模校園全面噴藥消毒，所有實體教學課程都改為線上直播教學。圖／高雄空大提供


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