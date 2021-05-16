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疫情爆發家長想幫孩子請「長」假 教部請各校予以同意

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情嚴峻，今日再爆206本土案例，其中台北市97例是「重災區」。明日是疫情大爆發後的第一個上課日，不少家長人心惶惶，已打算幫孩子請假。教育部則表示，學生若因疫有請假需求，「請各校能予以同意」。記者曾吉松／攝影
國內疫情嚴峻，今日再爆206本土案例，其中台北市97例是「重災區」。明日是疫情大爆發後的第一個上課日，不少家長人心惶惶，已打算幫孩子請假。教育部則表示，學生若因疫有請假需求，「請各校能予以同意」。記者曾吉松／攝影

國內疫情嚴峻，今日再爆206本土案例，其中新北市97例、台北市89例是「重災區」。明日是疫情大爆發後的第一個上課日，不少家長人心惶惶，已打算幫孩子請長假至5月28日為止。教育部則表示，學生若因疫情有請假需求，「請各校能予以同意」。

國中教育會考今日落幕，教育部次長蔡清華表示，今年因為疫情變化，國中教育會考採取「防疫從嚴、認定從寬」原則，除了安排風險程度高的考生參加補考，能應考的考生只要處於自主健康管理，或出現相關症狀，考場學校一率啟用第二預備試場，降低人數、拉大距離，讓考生安心應試。

蔡清華感謝會考團隊在非常時期能挺住壓力，讓國中會考如期辦理，後續校園防疫，也請各級學校教職員公生仍要落實配戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，教育部近日也將調查各級學校防疫物資現況，並用最快速度補足物資。

不少家長已決定要幫小孩請假至少一周，但近期適逢國中、高中段考，家長憂心成績怎計算？蔡清華說，學生若因疫有請假需求，「請各校能予以同意」；教育部國教署長彭富源表示，學生若因疫情考量有請假需求，請學校應予以同意，學校也會依據國小、國中成績評量準則辦理補行評量，成績以實得分數計算為原則。

另針對操行成績與出席率，彭富源表示，若學生在疫情期間請假，不會列入出席率計算，也不會因此扣分。

教育部昨日也向全國各級學校發布「最速通報」，要求所有教職員工生進入學校全程佩戴口罩，高中以下學校社團課及課後輔導班可照常辦理，並應加強防疫措施，落實勤洗手、量體溫以及校園清消。另外，全國中小學校園停止對外開放等。


疫情 國中教育會考 教育部

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