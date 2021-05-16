國中會考／台南3起違規事件 包括帶智慧手表進場

國中會考上午進行第二天的考試，共有三起違規事件，包括學生攜帶智慧型手表進場等，教育局表示，成績單將於6月4日寄發，教育局與學校之後將協助考生完成免試入學報名及志願選填工作，並提醒考生雖然考試結束，但是目前疫情嚴峻，考後應該避免群聚出遊。

教育局表示，今日自然科101人缺考，到考率99.36%；英語科(閱讀)100人缺考，到考率99.36%，英語科(聽力)113人缺考，到考率99.27％。

今天有3件疑似違規事件，分別為攜帶非應試用品如智慧型手表、智慧型手環進入試場，1件；逾時繼續作答，1件；提前離場、提前翻開試題本或提早書寫、畫記，1件。將於今日下午由考區試務會召開會議確認，並沒有考生違反相關防疫規則，但南二中考埸有一名考生因腿傷發炎、發燒，經評估後移至第二類備用試場應試。

會考成績通知單將於110年6月4日(周五)寄發，集體報名考生由所就讀國中轉發。6月4日當日上午8時後於國中教育會考網站( http://cap.rcpet.edu.tw/ )開放網路成績查詢，倘考生本人或家長有複查成績之需求，應於110年6月6日(周日)至6月7日(周一)每日上午9時至下午4時，攜帶簡章所載應檢附資料，親自至台南考區國中教育會考試務會(台南女中)辦理。