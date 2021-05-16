快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

國中會考／台南3起違規事件 包括帶智慧手表進場

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國中會考台南二中考場，考生在考試結束後，在校門口等待家長。非新聞當事人。記者修瑞瑩／攝影
國中會考台南二中考場，考生在考試結束後，在校門口等待家長。非新聞當事人。記者修瑞瑩／攝影

國中會考上午進行第二天的考試，共有三起違規事件，包括學生攜帶智慧型手表進場等，教育局表示，成績單將於6月4日寄發，教育局與學校之後將協助考生完成免試入學報名及志願選填工作，並提醒考生雖然考試結束，但是目前疫情嚴峻，考後應該避免群聚出遊。

教育局表示，今日自然科101人缺考，到考率99.36%；英語科(閱讀)100人缺考，到考率99.36%，英語科(聽力)113人缺考，到考率99.27％。

今天有3件疑似違規事件，分別為攜帶非應試用品如智慧型手表、智慧型手環進入試場，1件；逾時繼續作答，1件；提前離場、提前翻開試題本或提早書寫、畫記，1件。將於今日下午由考區試務會召開會議確認，並沒有考生違反相關防疫規則，但南二中考埸有一名考生因腿傷發炎、發燒，經評估後移至第二類備用試場應試。

會考成績通知單將於110年6月4日(周五)寄發，集體報名考生由所就讀國中轉發。6月4日當日上午8時後於國中教育會考網站( http://cap.rcpet.edu.tw/ )開放網路成績查詢，倘考生本人或家長有複查成績之需求，應於110年6月6日(周日)至6月7日(周一)每日上午9時至下午4時，攜帶簡章所載應檢附資料，親自至台南考區國中教育會考試務會(台南女中)辦理。


國中教育會考 教育局 發燒

延伸閱讀

國中會考結束 補教老師預估南一中、南女落點

會考結束不能群聚慶祝好失望 但家長不陪考「好輕鬆」

考完對答案！舊課綱末代110國中會考 五科完整試題解答

國中會考／桃園7考生尚未取得採檢結果 獲補考資格

相關新聞

國中會考／台南3起違規事件 包括帶智慧手表進場

國中會考上午進行第二天的考試，共有三起違規事件，包括學生攜帶智慧型手表進場等，教育局表示，成績單將於6月4日寄發，教育局...

校園缺防疫物資 幼教總會：教育部今年還沒配發

新冠肺炎疫情急速升溫，托育政策催生聯盟等家長團體呼籲家長「孩子出現發燒、呼吸道症狀就別送托」，中華民國幼教聯合總會提醒，...

北市110學年度教師聯甄延期 日期待定

國內疫情升溫，考量雙北自110年5月15日至5月28日進入第三級警戒，教育局表示，為保障應考人防疫期間應試權益，台北市1...

國教向下延伸至5歲 立院：無理由再拖延

立法院法制局表示，國教向下延伸至5歲，是國際的共同趨勢。目前國內5足歲幼兒入園率已高達96%以上，「國教向下延伸」政策沒...

雙北升三級警戒 民團籲疫情熱區應停課

新冠肺炎疫情持續升溫，光昨天就新增180例本土確診，指揮中心宣布雙北進入第三級警戒，尤其又以台北市萬華區為重災區。明天將...

校園性騷通報攀升 成案不到1成

校園性騷擾通報逐年攀升，台北市議員陳怡君指出，最高紀錄曾一年1千1百多件，但成立案件卻不到100件，不到一成，她認為是因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。