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校園缺防疫物資 幼教總會：教育部今年還沒配發

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
幼教總會表示，教育部去年底至今都未配發口罩、酒精等防疫物資給公私立幼兒園，呼籲明天起重新配發，協助幼兒園提升防疫品質。示意圖。圖／Ingimage
幼教總會表示，教育部去年底至今都未配發口罩、酒精等防疫物資給公私立幼兒園，呼籲明天起重新配發，協助幼兒園提升防疫品質。示意圖。圖／Ingimage

新冠肺炎疫情急速升溫，托育政策催生聯盟等家長團體呼籲家長「孩子出現發燒、呼吸道症狀就別送托」，中華民國幼教聯合總會提醒，幼兒園生若到校前有症狀，建議留在家中自主觀察，並盡快就醫。雙薪家長則嘆「孩子一有症狀，診所不願看診，拿不到就醫證明就無法入幼兒園」。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，新冠肺炎確診初期不一定有症狀，等候採檢也需時間，都可能帶來破口。她認為這一波疫情不是開玩笑，呼籲政府從嚴把關國人健康狀況，家長也應嚴加保護自己和孩子，若有症狀避免外出，避免疫情擴散。

有些家長擔心幼兒園所不安全，中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲對此表示，目前幼兒園規定師生戴口罩，且每月定期消毒，園內環境安全。雙北市家長搭大眾運輸通勤比率尤高，有可能因接觸陌生人士而感染，應把關自身衛生，確保孩童安全。

洪懿聲也說，教育部去年底至今都未配發口罩、酒精等防疫物資給公私立幼兒園，呼籲明天起重新配發，協助幼兒園提升防疫品質。

台北市一名幼兒家長表示，他的小孩和曾與確診者接觸的孩童一起上學，近日在托嬰中心出現發燒症狀，被要求帶回家。不過他帶孩子跑了數間診所，發現不少診所不願看診，拿不到就醫證明，也無法確認孩子身體狀況。

洪懿聲說，雙薪家庭因疫奔波較辛苦，不過越來越多公司改採遠距工作，應該能減緩家長負擔。


幼兒園 新冠肺炎 疫情

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