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北市110學年度教師聯甄延期 日期待定

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
教育局表示，為保障應考人防疫期間應試權益，台北市110學年度幼兒園教師、國中及高中職教師甄選將延期辦理，視疫情變化調整考程。 圖／聯合報資料照片
教育局表示，為保障應考人防疫期間應試權益，台北市110學年度幼兒園教師、國中及高中職教師甄選將延期辦理，視疫情變化調整考程。 圖／聯合報資料照片

國內疫情升溫，考量雙北自110年5月15日至5月28日進入第三級警戒，教育局表示，為保障應考人防疫期間應試權益，台北市110學年度幼兒園教師、國中及高中職教師甄選將延期辦理，視疫情變化調整考程。

教育局表示，台北市110學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選，原訂於110年5月22日辦理初試、110年6月19日至20日辦理複試，考量目前疫情嚴峻，將延後辦理。另外，110學年度市立國民中學正式教師聯合甄選原訂於110年5月22日辦理初試、110年6月19日辦理複試；高級中等學校正式教師聯合甄選原訂於110年5月22、23日辦理複試，也將延後辦理。

教育局提醒，因應中央流行疫情指揮中心最新訊息，教育局將視疫情變化調整及公告，請應考人留意個人身體健康及相關訊息，並配合遵守相關防疫措施。


疫情 教育局 幼兒園

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