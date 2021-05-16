雙北升三級警戒 民團籲疫情熱區應停課

新冠肺炎疫情持續升溫，光昨天就新增180例本土確診，指揮中心宣布雙北進入第三級警戒，尤其又以台北市萬華區為重災區。明天將迎來疫情升溫假期後的第一個上課日，國教行動聯盟（國教盟）表示，校園安全難以確保，已有家長考慮讓孩子請假留在家中，避免受到感染，強烈建議位於疫情嚴重地區的各級學校，應暫停上課或採遠距教學。

國教盟表示，校園屬於群聚密度高的區域，特別是近來天氣炎熱，教室多開冷氣，密閉空間更令人擔憂，若是讓小孩繼續上學，有可能家人染疫傳給小孩，小孩又在學校傳給同學，同學回去後又傳給家人，這樣的傳播鏈只會讓新冠疫情更加無法控制，造成更多的傷害。

國內已有多所大學宣布將從5月17日起全面實施遠距教學，國教盟質疑，群聚密度較低的大學都已採取嚴格的防疫措施，為何密度高的中小學卻要繼續到校上課？國教盟呼籲，位於疫情嚴重地區（如萬華區）的各級學校應暫停上課或採遠距教學，以確保學生安全，並防止病毒擴散。