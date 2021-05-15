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國中會考／台南考生試場用餐 夾板阻飛沫傳染
台南市教育局為減少國中會考考生群聚，規定在試場用餐並使用夾板隔離，今天中午徹底執行，學生說，感覺起來很安全，不用擔心用餐時同學間講話會口沫亂噴。
台南市考區今年有考生1萬5668人，去年國中會考時，也因防疫需要，為每名考生製作折疊式夾板，要求用餐時在桌上放置夾板，以免考生一邊吃飯一邊講話時，口沫噴到隔壁。但去年也有學生因在休息處用餐，沒有使用隔板，為了減少群聚機會，今年規定，一律在試場原位子吃午餐。
今天中午考完數學後，學生稍微休息後回到試場用餐，復興國中黃姓學生說，用紙板當隔板用餐滿心期的，但感覺很安全，不用擔心說話時口水噴到其他同學。陳姓學生表示，夾板很輕，缺點是一碰到就容易掉在地上，不過，吃起飯來較安心。
教育局表示，夾板是要送給考生的，考完試可帶回家，若沒帶回家，學校會集中後帶回，另做其他用途，不會浪費。
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