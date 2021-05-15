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補習班動輒百人恐釀群聚感染？ 業者：可改遠距教學

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
本土病例暴增180例，行政院稍早召開臨時記者會，將台北市、新北市疫情警戒提升至第三級。各級學校維持照常上班上課、補習班跟安親班也採正常開放，但必須落實防疫。本報資料照片
本土病例暴增180例，行政院稍早召開臨時記者會，將台北市、新北市疫情警戒提升至第三級。各級學校維持照常上班上課、補習班跟安親班也採正常開放，但必須落實防疫。本報資料照片

國內疫情嚴峻，本土病例暴增180例，行政院稍早召開臨時記者會，將台北市、新北市疫情警戒提升至第三級。各級學校維持照常上班上課、補習班跟安親班也採正常開放，但必須落實防疫。台北市補教協會總幹事張浩然表示，「補習班比任何人都擔心」，已提醒各補習班加強防疫，若家長憂心孩子到補習班群聚，也可改遠距教學。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早宣布，新北市、萬華等疫情熱區陽性的篩檢率都偏高，從原先的0.5％提升到3％到10％不等，因此雙北市警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩周。

不少家長憂心孩子到學校或補習班釀群聚感染，張浩然表示，先前在第二級疫情警戒，已要求各補習班室內課人數降至百人以下，並採行梅花座，或盡可能拉開間距，妥善進行分流。

如今疫情警戒再升級為第三級，教育部長潘文忠表示，補習班跟安親班也採正常開放，但須落實實名制、室內戴口罩，若無法落實才會停止。張浩然則表示，目前各補習班都會再加強防疫，若家長或學生憂心到補習班恐釀群聚，也可改進行遠距教學。

至於這些防疫措施會實施到何時？張浩然表示，先前二級警戒是到6月8日，若政府規畫要再向後延，補習班當然就跟著往後走。


補習 疫情

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