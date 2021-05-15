疫情升溫 中華醫大、長榮大學改線上教學
疫情急遽升溫，部分大學開始超前部署因應，中華醫事科技大學今天開始學生不必到校上課、全部改採線上教學，直到28日再看疫情狀況決定是否延長；長榮大學今天也宣布，為維護師生安全，降低群聚感染風險，自下周一17日起到30日全校課程採行同步及非同步線上授課，後續課程視疫情情況適時調整；原公告100人以上課程繼續線上教學至6月8日。
中華醫大校長曾信超表示，學校上萬學生人數眾多，校方防疫小組評估疫情風險，已經投票通過15到28全校網路教學，屆時再缐上會議，28日後看情況再決定。
長榮大學教務處表示，在疫情嚴峻的考驗下，學校必須提高疫情警戒，守護師生健康，決議17日起兩周全校課程採線上教學，體育課程、實驗或實作課程除採線上授課外，可彈性調整課程內涵，但務必遵守防疫規定，全校課程線上授課方式已發布於校網頁防疫專區 https://dweb.cjcu.edu.tw/containment/ ，全體師生也做好線上教學準備。
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