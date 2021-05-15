東海大學宣布：5月17日起全校改線上教學2周

批踢踢台中版昨晚有網友PO文，台中市西屯區東海商圈附近、福聯里玉門路等處出現化學兵消毒。

東海大學今天宣布，因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，考量全校師生健康安全，全校所有課程從5月17日（周一）開始皆採行線上教學方式，降低群聚感染的風險。

東海指出，去年疫情開始就進行線上教學準備，今年5月13日宣布二級防疫後，已經做大班教學、分流遠距，全校仍正常上課，老師各自運用線上教學方式授課，學生不進教室，改為線上教學，教職員則正常上班。

東海目前預計實施全面線上教學期間從5月17日至5月30日，屆期將視疫情發展及實際情況另行公告後續授課方式。