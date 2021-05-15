聽新聞
test
0:00 / 0:00
東海大學宣布：5月17日起全校改線上教學2周
批踢踢台中版昨晚有網友PO文，台中市西屯區東海商圈附近、福聯里玉門路等處出現化學兵消毒。
東海大學今天宣布，因應新冠肺炎疫情尚未趨緩，考量全校師生健康安全，全校所有課程從5月17日（周一）開始皆採行線上教學方式，降低群聚感染的風險。
東海指出，去年疫情開始就進行線上教學準備，今年5月13日宣布二級防疫後，已經做大班教學、分流遠距，全校仍正常上課，老師各自運用線上教學方式授課，學生不進教室，改為線上教學，教職員則正常上班。
東海目前預計實施全面線上教學期間從5月17日至5月30日，屆期將視疫情發展及實際情況另行公告後續授課方式。
中部疫情指揮中心指揮官黃高彬說明 ，因應彰化個案足跡有包括新光三越、東海商圈消毒，請民眾不要恐慌，配合防疫做好戴口罩等措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言