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會考社會／地理偏難圖表多 國際糧食日、綠建築入題

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會考社會／地理偏難圖表多 國際糧食日、綠建築入題

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國中教育會考登場，第一節社會科考試，中部考生說，今年歷史、地理的考題偏難，公民難易適中。記者黃仲裕／攝影
國中教育會考登場，第一節社會科考試，中部考生說，今年歷史、地理的考題偏難，公民難易適中。記者黃仲裕／攝影

國中教育會考登場，第一節社會科考試，中部考生說，今年歷史、地理的考題偏難，題目敘述不長，很好理解，但是選項難選，現在偏向跨章節考試，圖表多，要仔細判斷小心陷阱。公民部分，難易適中。主要鍵別度在歷史和地理。

中部黃姓考生說，社會科「理解」多，不用死背，題目敘述都不長，沒有超過三行，易懂難選。有一題地理考題，中國大陸要在某城市配合風向興建通風走廊，給風向圖，要選擇怎麼興建，就要仔細判斷座標、圖表，有小陷阱。

詹姓考生說，有一題歷史、地理跨科命題，但題目不難。中國大陸南部種稻米，搭配歷史六朝開發江南，這題跨科印象深刻。

詹姓考生說，歷史都考大方向，選項有很多細節、小元素要判斷，題目其實單純，主要是跨朝代的選項，中國史、台灣史都有類似命題，「常識類」的考題很多，不單純只考課本。

兩名考生舉例，有一題題組考「國際糧食日」就很生活化，聯合國呼籲珍惜糧食，閱讀測驗很短，要搭配日常的常識判斷，光讀課本就會覺得選項模稜兩可。


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