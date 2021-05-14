法規寫假的？代理教師不得兼行政 「特殊情況」竟是常態

台北市政府教育局今年三月發公文，重申代課及代理教師不得擔任學校各處行政職務，引起教育界討論。事實上，中小學兼任代課及代理教師聘任辦法2014年上路即規定，兼任、代課及代理教師不得擔任學校導師或各處室行政職務，但若情況特殊，經主管機關核准得擔任。未料實地訪問多縣市代理教師，竟都有兼任行政職務的情形，台北市螢橋國小去年更一口氣開出八個代理兼行政職缺，特教組長甚至是「第三招」，根本沒人要來。

教育部說明，部分學校因為要滿足學校專長授課需求，例如學校已有生活與科技領域正式教師師資，可滿足學校該領域授課節數需求，倘要其兼任行政職務，則產生該科師資不足狀況，考量維護學生學習權益下，才向主管機關申請由代理教師兼任行政職務。

但實際代理教師兼任行政人數有多少？因地方政府無須函報教育部，並無相關統計數據。

一名私校教師五年前曾在偏鄉小校擔任代理教師，他表示，第一年先接導師，第二年因沒有正式教師想接輔導組長，校長直接脫口「你不接行政，那你就不要接下一年的工作」。因為是小校，又恰巧遇到愛「搶功」的校長，當年他一人獨撐校長研習，還要輔導高關懷學生，校內甚至還有代理全部都去接組長的不成文「傳統」。

不過該名教師也說，代理教師一年一聘，若能把事做得好，考其他學校代理，也會比較有優勢；另名代理教師則說，學校小到部分業務編制連「組」都沒有，全校正式及代理教師每人都得身兼一些行政業務，代理教師畢竟「不太會拒絕學校」，學校若詢問意願，往往都會表現得願意配合，很少說不要。

全國教師會總聯合會理事長侯俊良表示，根本解決之道還是要找出行政缺人的原因，若要叫代理教師兼行政，也必須要積極把關，呼籲各地方政府要審慎評估，不要變成無上限。

外界建議可讓事務組等行政缺，改由專職人員接手。該名私校教師也以學校經驗為例，目前學校的行政人員都不是老師，比如學務處就是「純」行政職，卻常不知道老師帶班在做哪些事情，與學生的距離較遠，各有優劣。