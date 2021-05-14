疫情加劇下午國中會考開放看考場 各考區學校如臨大敵

台灣連日新增多例本土疫情，國中教育會考雖明後兩天照常舉行，但教育部祭出8大防疫措施；台南市下午各考場開放考生察看考場，各考場協調各國中學生「團進團出」、依照規定依序進入，也不准媒體進入校園拍攝察看考場畫面。

這次會考台南有17個高中職提供考場，原台南市有9考區、原台南縣新營高中、新化高中、善化高中、新豐高中等8個，下午各國中學生陸續到達各考區高中考場，進入校園前都必須確定包含全程配戴口罩、全面量測體溫、教育部昨天也宣布不開放家長陪同等規定，要求各校必須落實。

大台南考區總幹事胡瑞原表示，除了特殊考生家長有申請陪考之外，為了防疫，這次連家長都不能陪同子女進入考場，也無法開放媒體進入校園拍攝畫面，請家長與相關單位見諒。