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1.7萬偏校師僅52人加保傷害險 教團籲一體適用

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教育產業總工會接獲陳情，教育部補助自願服偏遠地區學校服務的校長及教師傷害保險，竟只限109學年度後到職的人員，「較早」到的校長及教師皆不予補助。記者趙宥寧／攝影
全國教育產業總工會接獲陳情，教育部補助自願服偏遠地區學校服務的校長及教師傷害保險，竟只限109學年度後到職的人員，「較早」到的校長及教師皆不予補助。記者趙宥寧／攝影

全國教育產業總工會接獲陳情，教育部補助自願服偏遠地區學校服務的校長及教師傷害保險，竟只限109學年度後到職的人員，「較早」到的校長及教師皆不予補助。若以南投縣為例，全縣1691名偏鄉教師，竟只有1名教師獲補助加保，形成「一校兩制」的不公平現象。全教產呼籲，教育部應溯及既往、一體適用，全面補助加保。

全教產今與立委高虹安共同召開記者會，全教產理事長林碩杰表示，2015年一名偏鄉教師返校途中遭落石擊中不幸過世，顯見偏鄉教師處於危險的工作環境，教育部及地方政府作為最大的雇主，應該要照顧員工，讓他們無後顧之憂。

然據全教產調閱資料後統計，桃園市307名偏遠地區教師，只有3人獲補助加保；台中市698名偏遠地區教師，只有2人獲補助加保；台南市1661名偏遠地區教師只有4人獲補助加保；南投縣1691名偏遠地區教師，只有1人獲補助加保。

林碩杰表示，全國1.7萬名偏校教師，卻僅有52名接受補助加保，這些老師到偏校服務應受保障，應該溯及既往，讓所有偏鄉老師校長，全部都應該受到保障。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯也說，偏鄉老師相當辛苦，多數家長是隔代教養，不僅平日要載學生四處去參與比賽跟活動，有時連假日都得出勤。但去詢問教育局有無傷害險加保，地方卻說是教育部規定說不行，協調會中教育部卻又說是縣市政府不申請，中央、地方互踢皮球。

高虹安表示，相關法規頒布快三年，執行成效卻相當低落，許多自願到偏校教書的校長跟老師至今仍未獲保障，恐造成教學現場心灰意冷，偏鄉任教的獎勵、誘因沒被實際落實。

據全教產調閱資料後統計，桃園市307位偏遠地區教師，只有3人獲補助加保；台中市698名偏遠地區教師，只有2人獲補助加保；台南市1661名偏遠地區教師只有4人獲補助加保；南投縣1691名偏遠地區教師，只有1人獲補助加保。記者趙宥寧／攝影
據全教產調閱資料後統計，桃園市307位偏遠地區教師，只有3人獲補助加保；台中市698名偏遠地區教師，只有2人獲補助加保；台南市1661名偏遠地區教師只有4人獲補助加保；南投縣1691名偏遠地區教師，只有1人獲補助加保。記者趙宥寧／攝影


偏鄉 教育部 高虹安

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