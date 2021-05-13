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會考遇停電影響照明怎辦？ 教部：延長考試至多20分

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照片
教育部。本報系資料照片

國中教育會考將於本周末登場，未料近來國內疫情升溫，今下午更傳出多處停電，外界憂心恐影響會考試務秩序。教育部日前宣布將加強三大防疫措施，另若停電影響照明設備，考生應繼續作答，均以受影響時間延長考試時間至多20分鐘為限；若冷氣停擺，監試委員將把試場內窗戶及前、後門開啟直到考試結束，但考生不得要求更換試場，或要求加分或延長考試時間等。

教育部表示，有關今日全台停電事件，將與經濟部保持密切連繫，關注考試期間維持供電穩定。另也會在正常供電狀況下，責成各縣市政府建置台電搶修部門與考場學校行政（或機電維護）人員聯繫網，以緊急應變及協助，台灣電力公司也會協助考場學校進行冷氣設備壓力檢測。

若會考當日因停電影響照明，教育部表示，將依國中教育會考簡章規定，「考生應繼續作答；無論復電與否，均以受影響時間延長考試時間，但至多以20分鐘為限」執行；倘因停電影響冷氣，將啟動相關應變步驟，監試委員將維持試場秩序，請考生繼續作答，並將試場內窗戶及前、後門開啟直到考試結束。

不過，教育部說，因冷氣開放係屬服務措施，考生不得要求更換試場，或要求加分或延長考試時間等。


國中教育會考 停電 教育部

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