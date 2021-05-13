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他從被放棄到永不放棄 獲特殊選才錄取台海大輪機系

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
他從被放棄到永不放棄，獲特殊選才錄取台海大輪機系。圖／暖暖高中提供
他從被放棄到永不放棄，獲特殊選才錄取台海大輪機系。圖／暖暖高中提供

基隆市暖暖高中前年與海大合作推動海洋教育，學生連珩珽國中讀私校，卻因同儕影響學習低落，高中進入暖暖就讀後加入科研社，逐漸了解自己興趣，高二更獨自進到海大實驗室學習，科展獲獎，也獲特殊選才錄取海大輪機系。

連珩珽說，他從小喜歡各種學習，國中為了延續夢想，選擇就讀私立學校，他以為私校的嚴謹教學，可以往夢繼續邁進，但事與願違，同儕們的影響，日復一日，造成班級學習氣氛低落，老師也從積極處理到後來消極面對，讓他總覺得好像被老師放棄了。

國中畢業時，他下定決心要離開這個學習環境，選擇暖暖高中，他感謝班導師蕭惠玲無時無刻的關心與陪伴，讓他再次燃起學習鬥志，選擇加入自然科學研究社，學到學習不是只有讀書和考試。

他對數學和物理學科特別有興趣，高二時參加學校的海洋人文科技研究課程計畫，但一直沒有勇氣獨自一組，導師告訴他「當你選擇了一條與眾不同的路，一路也許充滿崎嶇，但唯有如此，你才能看到和別人不一樣的風景」。

連珩珽提起勇氣，單獨進到海大實驗室內學習，增加更多可以與教授和學長一起討論的機會，而且更懂得如何獨自去面對與解決問題。

校長甘邵文昨天受訪表示，學校給予好的舞台，加上導師不斷鼓勵，才有此好成績，並獲得海大教授青睞，從被放棄到永不放棄。


海大 基隆

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