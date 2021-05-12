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停課不停學？ 中小學近半年沒做遠距教學演練

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國內疫情和緩多個月，教學現場曾受關注的「停課不停學」口號也被第一線教師淡忘。本報資料照片
國內疫情和緩多個月，教學現場曾受關注的「停課不停學」口號也被第一線教師淡忘。本報資料照片

國內疫情和緩多個月，教學現場曾受關注的「停課不停學」口號，被不少第一線師生遺忘。今天新增16個本土病例，疫情直逼第三級警戒，各級學校隨時可能停課並改採遠距教學，教師坦言，已淡忘數位教學技巧，學生也忘了遠距教學軟體的帳號、密碼。

桃園市一名中學教師表示，桃園市教育局去年還要求各校推派部分教師進行遠距教學演練，今年至今無相關演練。他坦言，這幾個月國內疫情平和，教師們自然沒在用數位設備「該忘的都忘了。」直到這兩天疫情再度升溫，學校鼓勵教師「再把軟體打開來」，重新熟練數位教學技巧。

台南市一名國小教師說，台灣師生還是習慣面對面教學，隨疫情降溫，師生較少模擬遠距教學實況。如今孩子們已忘了遠距教學軟體的帳號、密碼，需重新熟悉，教師們更要轉緊發條，停課時才有辦法應對。

這名教師分析，很多教師覺得自己「會用軟體」就能勝任數位教學，但數位教學所需技能更多，比如孩子在遠端聽不到聲音、收不到畫面，家長又不在身邊時，教師要能很快找出原因，並用學生聽得懂的語言，引導他們自主排解軟硬體問題。

除了教學，教育部也調整防疫強度，主任秘書廖興國今天宣布，即日起各級學校師生進入校園，都要全面量體溫、定期消毒，並維持教室和教學場域的通風。他表示，這些防疫措施「去年都曾實施過」，現在的工作是要求學校把去年的標準做回來，落實防疫。

廖興國也緊急宣布，一校的畢業典禮若預定在今年6月8日前辦理，建議直接延後辦理或停辦，要配合中央流行疫情指揮中心和各地方政府防疫規定來走。

台灣大學的畢業典禮預定6月5日舉行，校方緊急應變，並說畢業典禮朝規模與人數減少的方向研議，下周二才有辦法拍板。台大主任秘書王根樹只說，目前考量畢業生即將離校，校方暫不考慮延後舉辦，其餘方案還待討論。


疫情 停課 畢業典禮

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