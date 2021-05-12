國中會考周末登場 北市推五大防疫措施

110年國中教育會考於本周六日舉行，台北考區計有2萬1476名考生報名，分別於24個考場應考。教育局表示，宣布防疫5大措施，包括採實名制、戴口罩、不陪考、通風、多功能隔板。此外，畢業旅行、校外教學及校際交流至6月30日前全數暫停。

教育部表示，4月28日已於中崙高級中學進行「台北考區110年國中教育會考因應疫情實地模擬演練」，宣布防疫5大措施，採實名制，考場出入口實施分流報到並體溫量測及手部消毒。進入考場應全程佩戴口罩。不開放陪考，由國中端成立考生服務隊協助相關事宜。試場通風措施，試場冷氣全面開放，冷氣開放時，開啟試場四個角落窗戶5至10公分；英聽播放時，關閉四個角落的窗戶。午餐規劃原則於原試場使用多功能防疫隔板於試場內用餐且不得交談，維持社交距離。

教育局表示，即日起至6月8日前取消社團成果發表會；畢業旅行、校外教學及校際交流至6月30日前全數暫停；考量各級學校之畢業典禮為學生重大學習活動，原則可辦理，學校應依本市畢業典禮防疫指引，衡酌畢業生人數及適切之辦理場地與方式，邀集家長會、教師會代表討論後取得共識，思考多元機制，如以個別班級、部分班級輪流、線上視訊直播或戶外（或穿堂）場地等方式辦理，並加強防疫措施。

教育局呼籲，各校應落實防疫措施，民眾、訪客及志工實名制，進入校園時務必配戴口罩，除常態性環境及清潔消毒外，應維持教室內通風，有鑒近期氣溫趨於炎熱，若室內若開冷氣師生均應配戴口罩。