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基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

國中會考英聽怎麼考？教部：關門窗繼續考

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今邀請教育部進行詢答。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今邀請教育部進行詢答。記者趙宥寧／攝影

國內疫情升溫，國中教育會考週末登場，外界關心英語聽力測驗是否如期舉行？教育部政務次長蔡清華表示，英聽測驗總共25分鐘，昨已諮詢過防疫專家，英聽測驗將照常施測，考場門窗都會關閉，以免周遭聲響影響考試公平性，相關防疫作為也有呈報給指揮中心同意。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部進行詢答，立委林奕華表示，國內疫情升溫，不少家長關心會不會取消英聽考試，若要繼續考，前後四角窗要對開，有些學校會開門，但台北市很多學校都臨馬路邊，恐會影響考生作答。

對此，蔡清華表示，英聽測驗共25分鐘，已經諮詢過防疫專家，考英聽時，試場門窗都會暫時關閉，以免影響周遭聲音影響考生作答。這項作法昨日也有通報給中央疫情指揮中心同意。

國教署長彭富源也重申會考防疫作為，考試當天要求考生全程配戴口罩，若在考試過程中屢勸不聽，或不配合查驗身份，該科將不予計分；另外也不開放陪考、考場設置體溫測量站、維持通風並提供冷氣服務，試場前後門關閉，開啟四角落窗戶五至十公分。

彭富源也表示，除了原有備用試場，也會要求各考場另準備三至六間備用試場，安置自主健康管理跟現場發燒或有呼吸道症狀的考生。

昨天疫情國內防疫提升到第二級，彭富源強調，會加強防疫作為，增加考場設置酒精跟乾洗手等防疫物資，增加洗手台、廁所清潔消毒的頻率，各考區考場加派工作人員，協助巡視包含維護體溫，防疫宣導，人流管控協助，張貼標語提醒等作為，也會讓每個試場在原有兩個試場一名考場服務員，會增加到每兩試場一點五名。


英聽 疫情 國中教育會考

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