科技領域大專生10年減9.3萬人 博士生降幅尤顯著

教育部昨天釋出最新統計，這10年來大專校院學生減少14.1萬人，按領域分，10年間科技類學生雖然最多，但109學年占比只剩44％，比10年前少2.3個百分點。換算成人數，這10年減少近9.3萬名科技類學生，降幅比社會類、人文類來得顯著。

按學習階段分，教育部統計，科技類博士班下降8.7個百分點是最多；人文學類博士生不減反增2個百分點，社會類博士生增0.3個百分點。

成功大學教務長王育民分析，台灣20年來高科技產業並未升級，還是以代工為主，不需要太多博士生投入。和國際相比，科技實力是相對下降了。如果博士人才的所學持續找不到銜接的對口，會是一場災難。

台北科技大學教務長楊士萱說，從市場的角度來看，理工碩士生傾向一畢業就投入職場，除了工作不難找，調薪、分紅後多數人的薪資甚至比理工系所的教授高。攻讀博士花錢、花時間，只是換到差不多的待遇。

立委張廖萬堅表示，國家70％職缺需具備工程、資通訊背景，但按教育部統計，近十年大專校院總學生數減少一成，但工程學門學生減少兩成，資通訊學門的減幅更高達22％，減少幅度是少子化的兩倍；108學年資通訊學門退學人數還超過5000人。

國發會最新公布的「110到112年重點產業人才供需調查及推估」也發現，台灣重點產業人才欠缺的關鍵因素是「應屆畢業生供給數量不足」，占26.3％，其次是在職人員技能或素質不符。

教育部則說，已為此鼓勵優質大專校院申請增加10％到15％資通訊人才培育量，109學年核定3375個外加名額，110學年將資通訊領域擴大至半導體、機械等系所，共核定增加6654個資通訊外加名額。

龍華科技大學校長葛自祥對此表示，教育部現在鼓勵大學增設資通訊名額，但高職相關類科人數不增，科大哪敢增設？

葛自祥說，多年前國中、小師資不足，於是有公費師專、師範學院，不僅免學雜費，還可每月支領生活費，吸引許多清寒家庭優秀學生報考，補足短缺的師資。如今資通訊缺工，光台積電一年就有9000個職缺，呼籲教育部增設理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。

葛自祥指出，國中生願讀理工後，政府還應加強力道，要求公立高職增置資通訊類科，並加重補助私立高職辦理相關類科。上游有了生源，科大自然願意招收更多該類科學生，提升國家人才總量。