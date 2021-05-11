Super教師營造舒適「家」氛圍 教室不再硬邦邦

台北市中山區永安國小老師黃國平秉持教室是「生活美感空間」的理念，想讓學生舒適地待在教室，擔任教職近20年中，持續把理念化作動力，不只親手打造教室創意外牆，也提案成功與IKEA一起打造美感教室，這股熱情也讓他獲得新北市SUPER教師獎等殊榮。

空間美感一直是國人缺乏的意識。回顧黃國平近20年的教學生涯，規畫出舒適、可展現創意力的教室，一直是他重視與營造的主軸。走進他的班級，就看到教室書櫃旁擺放一張舒服的黑色雙人沙發、角落還有發呆懶人藤椅、桌邊還放有正在冒煙霧的水氧機，以及隨處可見的綠色植栽，學生興奮地介紹著「我最喜歡在沙發上看書」、「我喜歡趴在地板玩象棋」。

黃國平曾任教於桃園大園國小，由於百年老校牆壁斑駁又有壁癌，他靈機一動，就把包裝教科書的牛皮紙揉皺，包裹在外牆，營造出洞穴感，讓學生跟家長都很驚奇，到了汐止崇德國小後，為了讓學生上課桌椅更新、更有顏色豐富、變化組合的空間，還提案且成功通過與IKEA合作打造出美感教室。種種教學的熱情讓他獲得107年新北市Super教師獎。

三年前黃國平到永安國小，這間學校舍新穎、設備也比他過去待的學校充足，雖然不再需要動手包裹斑駁外牆，也不需要尋求外界資源改造教室，但這裡也持續承襲著他教室規畫的理念。

黃國平說，教室是學生待最久的空間，學習就是生活，應該享受待在教室的過程，讓學生「有家的感覺」，且空間營造不只是感受舒適，發揮的影響力比他預期的更大。用心規畫的教室，不只學生對班級更有認同感，家長也會感受到老師教學的用心，可以有效凝聚班級的向心力。