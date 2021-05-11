「要活的第24條」 私校籲退場條例草案開放3年內轉型

「私立高級中等以上學校退場條例」草案還在審議，國內三大私校協會今天舉行記者會，與會代表呼籲草案開放專輔學校三年期間轉型，可改辦社會住宅，解決高齡化危機。他們也不認為退場私校的財產應充公，維持私產才是合法、合憲的作為。

私立高級中等以上學校退場條例草案第24條規定，專案輔導學校所屬學校法人，得依私立學校法於三年期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業之規定；於三年期滿未完成，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。

私立科技大學校院協進會理事長葛自祥表示，提供私校三年轉型期「合情合理」，請不要假設私校在轉型期一定為非作歹。

高教工會等單位稱第24條是「該死的第24條」，私立教育事業協會理事長唐彥博反過來說，第24條應該是「要活的條文」，尤其台灣現在面臨高齡化，更需要社會住宅，都是私校可轉型的機會。這條若廢掉了，形同踹私校一腳，讓私校早點進到安寧病房。

另外，私校退場條例草案第21條規定，一校退場後校產充公，將捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。教育部技職司長楊玉惠日前對此表示，政府補助非常多經費協助私校辦學，財產應回歸公有。

但國民黨立委李德維等人極力反彈，認為私校財產退場後充公，不符當時辦學者的規畫，將損害私立辦學者的權益。私立學校文教協會首席顧問楊敦和也說，幾乎每個國人都接受過政府補助，私校接受政府補助，不等於虧欠政府。