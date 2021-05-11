射箭夏令營！培養君子射藝禮儀「小小神射手」

現代孩子需要的不只是競爭力，還需要攻守兼備、進退得宜、利己也利他的情商和遠見。古代人透過射箭來培養領袖特質，射箭除了是一項技能，同時也是展現君子風範的機會。孔子和孟子經常用射箭來比喻人生，子曰：「君子無所爭，必也射乎！」意思是，君子只想著提升自己，不會與人相爭，真的要爭，那也只在射箭的時候；孟子則說：「仁者如射。」當箭無法正中目標，不是埋怨別人，而是要反躬自省，這正是現代孩子最需要的高度素養和開闊胸襟。

圖／臺師大 提供

臺師大進修推廣學院針對升五年級到升高一的學生，推出「小小神射手─六藝之射君子箭」夏令營，五天營隊從認識弓箭器材，到學習射箭的禮儀、技法，一直到運用「基礎禮射模式」舉辦一場禮射競賽，體會儒家「君子之爭」的真正意涵。藉由射箭文化的薰陶，提升學員的文化素養，培養專注力、判斷力、自信心和情緒管理能力，並將「君子之爭」的內涵運用在日常生活中，領略東方古典射藝的「動靜之機」、「內外之感」、「收放之術」以及「中與不中之樂」，達到休閒和運動的效果。

圖／臺師大 提供

除此之外，臺師大進修推廣學院於暑假期間同步推出各式夏令營。喜愛藝術的孩子絕不可錯過「WE ART SMART藝術成長做/作自己」、「雕刻時光─木藝雕刻營」……，喜愛表演的孩子可以選擇「我是大明星─戲劇表演營」、「我是小小舞王─肢體潛能開發營」等，其他如「偵探解謎系列」、「忍者學校」、「野外迷航小露客─帳篷體驗營」，適合喜歡冒險的孩子。另外還有許多2021全新規劃的精彩課程，像是「小小攝影師─在梁實秋故居學光影」、「小小日本茶道師─梁實秋故居學茶道」、「小小建築師─空間親子創作營」、「武俠訓練營─功夫入門」、「午後讀寫─繪本新視界」、「動動樂園─肢體開發律動營」等，勢必將帶給孩子一個難忘又充實的暑假！

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