國中小危老校舍 教育部拚明年拆光再重建

國中小老舊校舍多，耐震能力不足，教育部106年起推動專案計畫，協助地方政府辦理校舍拆除重建或整地，去年底前已拆除246棟有立即、潛在危險、亟待整建的校舍，並陸續重建158棟新校舍。為讓全國國中小在111年前全數符合內政部耐震規範，將新增22縣市拆除167棟老舊校舍，並重建111棟新校舍，提升校舍耐震能力。

教育部國教署表示，依「建築物耐震設計規範及解說」，建築物耐震標準分為四類，各級學校校舍屬第三類建築物，其耐震能力初步評估Is值應大於100。教育部自108年起，先以Is值80以下校舍為優先辦理對象，並自109年起針對Is值100以下之校舍進行整建，逐步提升校舍耐震能力。

苗栗縣公館國小創立120周年，該校教學大樓北一棟及南二棟校舍因有重建必要，基於安全需求，向苗栗縣政府及教育部申請拆除重建經費。新建校舍分為南北二棟，包含一般教室、演藝廳及社區共讀站，外觀融合校內其他建築物設計，並融入在地特色，呈現「傳統三合院」及客家建築護籠圍繞的風貌。

公館國小部分校舍重建後，新建北棟校舍除作為校園入口意象，站在三樓還能遠眺群山；南棟校舍則與校內其他建築物共同展現學校期盼擁抱關懷並保護學生的願景。

屏東縣泰山國小位處原為平埔族馬卡道族聚落泰山村，教學大樓因屋齡老舊，向屏東縣政府及教育部申請改為拆除重建，新建校舍作為多功能及展演空間，結合馬卡道族的傳統文化意象，外牆鑲上代表智慧的花形圖騰，欄杆設計則融入傳統族服的「花肩」造形，期盼藉由校舍外貌的翻轉，讓更多原住民族的孩子能親近並認同母體文化。