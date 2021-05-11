立院三讀！校務會議學生代表增 權益受損可再申訴教育部

立法院院會今三讀通過「高級中等教育法」，明定高中職校務會議中的學生代表，不得少於成員總數8%，比率計算遇小數點採無條件進位；此外三讀條文也明定學生權益救濟程序，規範學生若因權益受損向學校申訴不服其決定時，可向地方教育局處、教育部再申訴，再申訴決定視同訴願決定，不服者可依法提起行政訴訟。

由於現行條文中，校務會議的成員人數、比例由各校定之，但通常100名成員中，學生代表僅1至3位，性別也未均分。因此三讀條文第25條明定，任一性別成員人數不得少於成員總數3分之1；學生代表不得少於成員總數8%，並自110 年10月1日施行。

而現行條文第54條對於學生權益申訴管道，雖規定設有學生申訴評議委員會，但對於結果不服，卻沒有再申訴的機制。因此三讀條文明定「學生權益之救濟再申訴程序」，學生或學生自治組織對學校的懲處、其他措施或決議，認為有違法或不當導致權益受損者，得向學校提出申訴，若是不服學校申訴決定，得向主管機關提出再申訴。

三讀條文也明定，提其訴願者，受理訴願機關應於10日內，將該事件移送應受理之學生申訴評議委員會或學生再申訴評議委員會，並通知學生或學生自治組織。

三讀條文並規範學生申訴評議委員會成員組成範圍，包含選舉產生的學生代表或學生會代表，以及法律、教育、兒童及少年權利、心理或輔導專家至少一人；各該主管機關應設學生再申訴評議委員會，其中法律、教育、兒童及少年權利、心理或輔導等專家人數應超過委員總數二分之一。

此外，三讀條文第37條也明定，申請高中免試入學人數若超過主管機關核定名額，得由直轄市、縣市主管機關會商就學區內學校各該主管機關訂定錄取方式，並新增「科技領域」之學習領域評量成績及格納入比序項目中。