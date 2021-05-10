應屆畢業生太少致產業缺工 民團籲拓展境外招生

國發會最新公布「110到112年重點產業人才供需調查及推估」，台灣重點產業人才欠缺的關鍵因素是「應屆畢業生供給數量不足」，占26.3％，其次是在職人員技能或素質不符。「大學問」網站執行長魏佳卉表示，「拓展境外招生」將是未來十年逆轉少子化對國力衝擊的關鍵。

魏佳卉指出，2006年到2019年，台灣境外生成長10.18倍，成長幅度最高的包括外籍生、僑生、陸生等來自全球各地的學位生。

魏佳卉表示，去年受新冠肺炎疫情影響，各國留學生減少，來台攻讀學位的外籍學生不減反增。因此，2020年全國大專學生人數，比教育部預估增加3萬2989人。我國境外生數占全體大專學生人數從2012年2.14％，到2020年已增為5.18％。

她說，未來十年對抗少子化，若2030年境外生比率達三成，不僅能解決現階段大學退場的窘境，也能穩定國內產業人力需求的供給。

元培醫事科技大學副國際長匡思聖提到，台灣面臨少子化和高齡化問題，在大健康產業人才的需求上，未來更需要補充15到65歲的勞動力，可藉由東南亞和港澳僑生等外籍生的培育，彌補人才缺口。

不過，一名大學主管表示，國內學校的獎學金攬才力相對不足，一來是經費較少，考招制度彈性也低，各校要等學測、指考結束才能選才，優秀學生放榜前早被國外搶走。

暨南大學校長武東星則說，海外聯合招生會目前辦理僑生和港澳生聯招，未來應擴大為全球境外生聯招，一起打國際盃。

學生認為我國招生還可更積極。一名赴港讀書的學生說，他同時錄取國內外大學，海外學校積極，國內頂大則無消無息，讓他感覺「不去讀也沒差。」