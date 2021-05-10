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稻江送停辦計畫 嘉義高校上街頭籲教育部暫緩核准

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影

私立稻江科技暨管理學院去年申請停辦被駁回，校方董事會今年4月8日重新申請停辦，遭質疑教育部私下護航，高等教育工會今天上午發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，至嘉義縣府遞交陳情書，希望捍衛學生「原校畢業」選擇權，要求縣府出面協助。

抗議師生表示，稻江109學年度前，都還公開招生，宣稱「到稻江可以安心就學」。目前學校都還有大二、三、四年級學生，到了110學年度則至少還有大三、大四兩個年級以上的學生。而每個選擇留下在稻江繼續唸書的同學，無不是因爲科系興趣、對師資認同、或基於地緣關係等原因，努力至今。

稻江師生無法相信教育部能兌現「原校畢業」承諾，決定自己走上街頭，今天上午發起「原校畢業！校產歸公！五一〇『咱攏佇嘉』行動」，獲得嘉義地區包含中正、南華等大學等師生站出來力挺，數十人從稻江大學正門口沿路遊行到縣政府前，遞交申請書。

抗議師生提出訴求，讓稻江二、三、四年級全體學生原校畢業，並停止校方強迫學生轉學，聘用合格師資等以確保學生在畢業前能擁有正常受教品質。另稻江停辦後，資產應由地方政府接手管理，不容目前董事會將校產吞併為私產。

稻江校方表示已獲董事會函知，停辦計畫刻在教育部安排審議中，在教育部正式審核准駁前，校內教學均按各級學制課程正常實施，一切正常辦學，以確保教職員和學生的權益。

縣府教育處代理處長李美華表示，目前有積極了解，但教育處只能將代為受理陳情書，轉達教育部，也會協助校方處理二三四年級學生轉學事宜，不會犧牲孩子受教權。

稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影
稻江學生今天上午串聯嘉義地區大學師生，發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，由稻江大門遊行至嘉義縣政府大門，遞交陳情書。記者莊祖銘／攝影


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