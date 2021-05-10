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資通訊學生休退率高於外加名額 校長籲增理工公費生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
龍華科技大學校長葛自祥呼籲教育部增設理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。本報資料照片
龍華科技大學校長葛自祥呼籲教育部增設理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。本報資料照片

立法院教育及文化委員會今天邀教育部報告「我國技職教育推動產學合一現況」，立委張廖萬堅表示，國家70％職缺需具備工程、資通訊背景，但按教育部統計，這兩學門近十年學生數降幅高於少子化；教育部近年鼓勵大專校院增設資通訊外加名額，但這些學門的休退人數多於外加名額。

張廖萬堅引述教育部統計，近十年大專校院總學生數減少一成，但工程學門學生減少兩成，資通訊學門的減幅更高達22％，減少幅度是少子化的兩倍。

教育部潘文忠日前表示，教育部已為此鼓勵優質大專校院申請增加10％到15％資通訊人才培育量，109學年核定3375個外加名額，110學年將資通訊領域擴大至半導體、機械等系所，共核定增加6654個資通訊外加名額。

但張廖萬堅說，資通訊學門休退人數超過5000人，比教育部實際核定的外加名額還多。教育部高教司長朱俊彰回應，整體而言，最多大專生休退原因是志趣不合，不確定資通訊學門休退率是否比其他學門高。

技專招生策略委員會副主委、龍華科技大學校長葛自祥則說，教育部現在鼓勵大學增設資通訊名額，但高職相關類科人數不增，科大哪敢增設？

葛自祥說，多年前國中、小師資不足，於是有公費師專、師範學院，不僅免學雜費，還可每月支領生活費，吸引許多清寒家庭優秀學生報考，補足短缺的師資。如今資通訊缺工，光台積電一年就有9000個職缺，呼籲教育部增設理工公費生，吸引國中生選讀資通訊類科。

葛自祥指出，國中生願讀理工後，政府還應加強力道，要求公立高職增置資通訊類科，並加重補助私立高職辦理相關類科。上游有了生源，科大自然願意招收更多該類科學生，提升國家人才總量。


教育部 少子化 國中生

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