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師資不足！ 國中彈性學習落實度低於國小、高中

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部國教署表示「目前平均每所國中開設五到六節彈性學習課程」，第一線教師則說，節數足夠不等於各校落實新課綱，實際上國中彈性學習課程成效比國小、高中都差。本報資料照片
教育部國教署表示「目前平均每所國中開設五到六節彈性學習課程」，第一線教師則說，節數足夠不等於各校落實新課綱，實際上國中彈性學習課程成效比國小、高中都差。本報資料照片

課綱國中每周有三到六節彈性學習課，理應教學科以外的科目，且要跨領域。教育部國教署表示「目前平均每所國中開設五到六節彈性學習課程」，第一線教師則說，節數足夠不等於各校落實新課綱，實際上國中彈性學習課程成效比國小、高中都差。

一名新北市教師表示，許多偏遠國中教師少，一人已經要教三種課程，又要肩負彈性課程，很難真正落實。

教師提議，如要落實彈性學習課程，應該把這門課比照國文、英文等主科，獨立成一個領域，由專門的彈性學習課程老師來教。第二是要提供更多增能資源，協助教師開設跨領域課程，減輕負擔。

國教署表示，將透過各縣市統合視導和教學正常化訪視來了解各校實際情況。另也提供多項增能管道，截至去年已培訓逾6000名新課綱種子教師，並請前導學校、中央輔導團研發彈性課程示範案例。

國教署說，另透過活化教學計畫、精進教學品質計畫等專案計畫協助增能，108學年度共1219所國中小參加計畫，佔全國三分之一。

國教署表示，彈性學習不宜限縮於單一領域，建議學校結合學校願景及學生學習需求，盤整在地文史特色、生態、地理特性及資源，提供多樣化學習型態。

新北市教育局表示，已提供彈性學習課程推動指引給各校，並設計課程計畫總體架構、校訂課程表格，引導各校發展校訂課程思維，並辦理協作工作坊，邀請課程專家與學校團隊一起創發及檢視課程。

新北市教育局也協助偏遠學校，偏遠地區國中教師員額都依學生學習節數核算，平均每校增加四名員額，增加的人力運用於協助學校推動新課綱課程及校務發展。

另有都會區明星國中雖然資源相對充足，但家長表示，學校「有掛羊頭賣狗肉」的情形，利用彈性學習課來教書。一名台北市教師表示「這不是秘密」，甚至連明星國中家長也希望學校用該課複習學科。

還有教師表示，部分學校國一、國二落實彈性課程，國三則因升學考慮取消，預估下學年彈性學習執行成效會更差。


課綱 教育局

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