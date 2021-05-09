調查：98％家長主張趁早學英語 逾半支持4歲前開始學

蔡英文總統宣示2030雙語國家政策，推動「迪士尼美語世界」美語學習計畫的美商寰宇家庭公司近日發表「幼兒美語學習大調查」，98.1％的家長認為孩子學習美語應該愈早愈好，35.9％覺得自己的孩子太晚開始學美語。受訪的209名家長表示，87.4％學美語的孩子更有自信和成就感，79.6％的孩子不認為從小學美語很痛苦。

有關幾歲開始學美語算晚，這項調查發現，覺得兩歲以下開始學習美語太晚的占10.5％；二到四歲開始學習太晚者占40.8％；四歲以上就算太晚學習美語的占75％。

不過，托育政策催生聯盟指出，英語教育本身沒問題，但國內幼兒園師資未準備好，這對孩子來說，將導致教學不正常，提早學英語反而會留下陰影。對家長來說，育兒軍備賽向下延伸到幼兒園，徒增家長經濟負擔，讓低生育率雪上加霜。對整體幼教資源分配來說，學齡前後未銜接，將拉大幼兒教育資源分配不均。

托盟表示，幼兒園階段不宜實施英語分科教育，不得進行以精熟為目的的讀、寫、算教學，「統整不分科」才是「正港」的幼兒教育。目前台灣幼教現場並未確實落實「教學正常化」，全美語幼兒園林立、標榜雙語教學的學校快速擴張、幼兒園作息表明目張膽安排「英文書寫」、「美語課（外師）」，教育部卻無視這些違反幼兒身心發展的教學。

托盟呼籲，政府應依據「幼兒教保及照顧服務實施準則」及「幼兒園教保活動課程大綱」規畫幼兒園教保內容。就英語學習而言，政府應該努力做的，是致力於讓學習情境更加友善學生，讓學習資源更加公平分配於全國各地。台灣朝向雙語國家，提升國民英語力，絕對不能從幼兒園階段犧牲起。