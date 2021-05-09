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中市輔導青創 學生看準防疫商機首創「零接觸下車鈴」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學資工所學生組「優思瑪特」科技公司，看準防疫商機，首創公車「零接觸下車鈴」圖/台中市經發局提供
東海大學資工所學生組「優思瑪特」科技公司，看準防疫商機，首創公車「零接觸下車鈴」圖/台中市經發局提供

台中市政府經發局去年起規劃創業孵化計畫協助青年創業，其中，優思瑪特科技(股)公司由東海大學資工所學生組成，是入選12強中最年輕的學生團隊，看準防疫商機，首創公車「零接觸下車鈴」並與客運業者合作，整合創新防疫措施，加強搭乘大眾運輸工具自我防護。

優思瑪特公司在學校專題研究過程，負責人陳虔逸客製化開發App，團隊成員王政堯、張家豪分別負責軟、硬體系統整合和客製化內容管理系統，開發非接觸式電梯按鍵服務方案，與知名電梯大廠洽談合作。業師建議朝團隊擅長的系統開發著手，進一步與公車業者整合，未來可廣泛應用在各場域。

經發局設置台中市青創夢想家專案辦公室，提供創業團隊跨局處單位及中央部會資訊，減少時間耗費，另提供青創貸款、地方型SBIR、創櫃板輔導等資源。

經發局長張峯源指出，其中，創業孵化計畫匯集超過百位資源業師，透過一年的系列課程，包括產業業師媒合交流活動、一對一業師輔導、企業參訪，鏈結產業資源，協助青年創業。

經發局表示，市府「青秀台中」青年政策培育不少成功案例，例如「聯騏技研」獲CES2020創新獎，另「創璿科技」獲Mazak、Gleason、源潤豐等國內外工具機大廠青睞。

「如峰數位設計」成為佳世達集團簽約軟體供應廠商，另一家「耀主科技」開發的E+自動關外掛式瓦斯爐自動關閉器，獲國外訂單。

市府透過多樣化輔導，打造台中成為青年友善創業城市。


創業 青年 電梯

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