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國中教育會考15、16日登場 中市試場高規格防疫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市33個國中會考試場，市府跨局處加強防疫消毒。圖/台中市教育局提供
台中市33個國中會考試場，市府跨局處加強防疫消毒。圖/台中市教育局提供

2021國中教育會考，5月15、16日登場，中投區國中教育會考試務由市立台中一中承辦，共33個考場，報考人數3萬130人。中市府因應新冠肺炎疫情，考場採高規格防疫措施，除加強消毒、管制考場進出場動線，前後門保持關閉、試場開冷氣但室內角落窗戶開啟各5至10公分，適度通風。

教育局指出，今年英語聽力考試照常施測，考生家長不得陪考，考場特別成立考生服務隊，提供考生應考協助。

另各考場皆配置遠紅外線熱像儀，所有人員進場前須配合量體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，進行第二次量測；如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試。

教育局說明，市府跨局處維護試場防疫，警察局維護考場學校周邊秩序，環保局、衛生局協助加強消毒及防疫保護諮詢，協調台電與自來水公司協助電力維持及自來水支援等。

國中會考第二天考完試後，環保局將協助各考場學校進行環境消毒，確保學校師生周一返校的衛生安全。

教育局也呼籲各考場周遭民眾，考試期間請勿使用擴音設備，提供學生優質應考環境。

教育局指出，依據「具感染風險民眾追蹤管理機制」規定，在考試期間居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢，未獲結果前）等考生，因配合防疫而無法應試者，將併同大陸考場，5月29、30日補行考試；參加補考的考生，入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。


國中教育會考 教育局 衛生局

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