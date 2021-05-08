台大申請入學放榜 基隆二信「在地就學」3人錄取 他因疫情念公衛

今年台灣大學申請入學昨天放榜，基隆二信高中張展嘉、沈育安、楊楚妍3人如願分別錄取公共衛生學系、地理環境資源學系及職能治療學系。3人都是選擇留在家鄉就讀高中，其中張展嘉選擇公共衛生學系，是看到新冠肺炎病毒對生活造成的影響，他想走公共衛生學系做一點事。

二信高中校長林立表示，張展嘉、沈育安及楊楚妍3人的共同特點都是清楚自己未來的選擇目標，也因此他們都選擇留在自己的家鄉就讀高中，相信「真正用得到的資源才是資源」，他們充分運用二信高中的資源，培養出自己「會玩又會讀書」的能力，接下來將走出家鄉到台灣大學面對更多大的挑戰。

張展嘉說，選擇台灣大學公共衛生學系，主要是因為家中親戚多人在醫界服務，姊姊目前是台大醫院醫師，自己也想傳承家族濟世行醫的使命，還有看到新冠肺炎病毒對生活造成的影響，他更想走公共衛生學系，希望未來用自己的專業與家族共同努力，解決更多生活醫學的問題。

張展嘉還表示，他銘傳國中，在老師的鼓勵推薦下選擇了在地的私立二信高中普通科菁英班，原本以為私校的資源不比台北市學校，進來之後跟去台北的同學比較，才發現「用得到的資源才是真正的資源」，這裡的資源真的不輸台北名校。

沈育安為二信國中部直升，選擇台大地理環境資源系，從國中開始就覺得地理課很有趣，讓他有想當地理老師的志向。楊楚妍也是二信國中部畢業直升，選擇職能治療學系是希望未來能當一位職能治療師，幫助患者的生活更有品質。