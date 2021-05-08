帶著「三心二意」進考場
國中會考即將到來，因應COVID-19，今年防疫措施仍比照去年相關規定，除了考生須全程配戴口罩應試外，考場並「不開放」家長陪考。國三學生第一次面對大型考試、又必須獨自進入考場，內心一定非常緊張！不過別慌了手腳，只要把握「三心二意」的原則，就能盡情發揮自己的實力。
平常心面臨挑戰，最擔憂的就是因為太緊張而表現失常，記得提醒自己保持平常心、保持頭腦的清醒與靈活，考生們別過度緊張，焦慮時可以大口深呼吸，讓自己以最佳的狀態進入考場！
進取心保持平常心並不意味可以「鬆散」，無論考試制度如何改變，本質上依舊是一場「競爭」，競爭並不是壞事，只要能維持進取心，就能在這場比試中達成良好的臨場發揮，取得優秀成果表現。
自信心自信是成功的基石，在這段日子的努力，會考這兩天將會最真實的呈現。有自信的人，會盡力往自我目標前進，無論題目是否得心應手，每個當下都不慌不忙，全力以赴。
注意應考請帶著你的「注意」。注意什麼？每個階段「眼前」的事。考前一天注意勘查考場，注意教室確實位置，注意桌椅有沒有問題，注意該攜帶著的准考證、文具，注意交通時間。進入考場，就專心注意眼前的考題。注意自己的思考、應答節奏、考試時間。別去想上一堂哪個題目怎麼樣，別去想我剛剛如果怎麼答就好了。過去的未來的全都拋掉，跟著一堂一堂規定好的時間和科目走，專心注意現在、眼前的題目。
旨意近年來，為了讓考生能將學到的知識靈活運用在課堂之外，考題多朝向生活化、趣味化、情境化，於是情境式和題組式的題目屢屢登場，字數更是不少，所以，把握題目的重點正確判讀，精準抓到題目的「旨意」就能取得應有的成績。
應試關鍵閱讀題目時應掌握速度、懂得抓取重點，題目給的資訊量絕對足夠，重要的是從題目中找出關鍵邏輯，就能夠輕易找出答案。
陳立教育預祝各位考生考試順利、目標達成、金榜題名！
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