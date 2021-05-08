帶著「三心二意」進考場

圖／陳立教育事業提供

國中會考即將到來，因應COVID-19，今年防疫措施仍比照去年相關規定，除了考生須全程配戴口罩應試外，考場並「不開放」家長陪考。國三學生第一次面對大型考試、又必須獨自進入考場，內心一定非常緊張！不過別慌了手腳，只要把握「三心二意」的原則，就能盡情發揮自己的實力。

陳立教育面對疫情挑戰從不懈怠，從2015年起推動服務數位化，打造實虛整合的學習環境，擁有業界獨特的APP服務系統，「停課不停學」對陳立學子而言絕不是虛話。 圖／陳立教育事業提供

平常心面臨挑戰，最擔憂的就是因為太緊張而表現失常，記得提醒自己保持平常心、保持頭腦的清醒與靈活，考生們別過度緊張，焦慮時可以大口深呼吸，讓自己以最佳的狀態進入考場！

進取心保持平常心並不意味可以「鬆散」，無論考試制度如何改變，本質上依舊是一場「競爭」，競爭並不是壞事，只要能維持進取心，就能在這場比試中達成良好的臨場發揮，取得優秀成果表現。

自信心自信是成功的基石，在這段日子的努力，會考這兩天將會最真實的呈現。有自信的人，會盡力往自我目標前進，無論題目是否得心應手，每個當下都不慌不忙，全力以赴。

注意應考請帶著你的「注意」。注意什麼？每個階段「眼前」的事。考前一天注意勘查考場，注意教室確實位置，注意桌椅有沒有問題，注意該攜帶著的准考證、文具，注意交通時間。進入考場，就專心注意眼前的考題。注意自己的思考、應答節奏、考試時間。別去想上一堂哪個題目怎麼樣，別去想我剛剛如果怎麼答就好了。過去的未來的全都拋掉，跟著一堂一堂規定好的時間和科目走，專心注意現在、眼前的題目。

陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育事業提供

旨意近年來，為了讓考生能將學到的知識靈活運用在課堂之外，考題多朝向生活化、趣味化、情境化，於是情境式和題組式的題目屢屢登場，字數更是不少，所以，把握題目的重點正確判讀，精準抓到題目的「旨意」就能取得應有的成績。

應試關鍵閱讀題目時應掌握速度、懂得抓取重點，題目給的資訊量絕對足夠，重要的是從題目中找出關鍵邏輯，就能夠輕易找出答案。

陳立教育創辦人陳立老師認為：「教育不缺專家，理論，方法，教育是缺乏愛和使命，凡是能讓孩子改變的就是好的教育；數學不是算出來的，數學是想出來的。」 圖／陳立教育事業提供

陳立教育預祝各位考生考試順利、目標達成、金榜題名！