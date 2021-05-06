雙語師還在路上！代理師忙補習 師培生邊困惑邊練英文

千人搶考一般教師，雙語教甄卻沒人要考，事實上，雙語教甄除了需要具備本科專長，也要通過英語中高級（CEF B2級）門檻。不少代理教師開始惡補英文，但也不解學了「商用英文」，在多益檢定拿高分，又該如何在課堂中使用雙語教學？也有體育師培生坦言，才剛認清教學現場的行政現實，沒想到現在還要面對雙語教學，為了取得教學門票，未來也只能走一步算一步。

一名資深藝能科代理教師教師表示，當年就是因為學科不強，才靠術科拼大學，沒想到現在考教甄還要先過英文門檻，因此從去年開始補多益，希望能趁近幾年還沒有人要考雙語教甄，至少先取得報考門票。

但他也提到，去年友人報考某縣市雙語藝能科教師，最後三搶一，其中兩位教師是英文專長加修藝術，最後友人上榜，卻反過來告訴他「專業不用念，趕快念英文就好」。

該代理教師也不解，若以新北市國小美術科雙語甄試成績來看，一般缺最低錄取是75分、雙語缺卻只要57分；自然科一般缺67分、雙語缺卻只要54分，專業標準到底何在？

另名體育師培生表示，因為喜歡教學才來念師培，才剛認清行政現實，沒想到現在還要面對雙語現實。他提到，兩年前回國中找體育班教練，才被提醒要注意「雙語政策」，沒想到雙語熱來得這麼快，一回到學校，卻只有公費生才有比較多雙語教學資源。

這名師培生感嘆，自己英文能力差，為了嚮往的體育教學，已考慮要借錢報名補習班，至少先考過門檻，再來煩惱體育類的「課室英語」怎麼上。

一名已在雙語國中服務的體育代理教師表示，自己已取得B2語言門檻，被學校列為「合格」雙語教師，今年也有報考國中雙語教甄，希望能順利上岸。

該名體育代理教師坦言，自己仍對雙語教學很沒信心。他說，英文程度好跟雙語教學是兩回事，台灣的雙語教育仍在起始階段，很多東西沒有教科書，必須自己從頭累積，準備起來相當有挑戰。

另名綜合領域師培生表示，過去就有老師提醒要多讀英文，因為未來都會開雙語缺，沒想到今年就驗證了這件事，自己也卯起來讀英文，學校有開雙語教育學程，但也要英語能力達B2門檻才能參與，目標今年通過B2門檻，明年拼讀雙語學程。

「跟代理老師比起來，我算比較幸運一點，」他說，在校生還有機會使用到雙語教學資源，也有不少老師會在課堂分享剛畢業的學長姐慘況，可能準備了很久的教甄，到頭來發現要的人是雙語教師。